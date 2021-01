Nhiệt độ xuống -4 độ C, biển người chen nhau trên đỉnh Fansipan chờ băng tuyết

Sáng ngày 9/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuống -4 độ C, sương mù bao phủ dày đặc, trời mưa phùn nhẹ. Tuy nhiên, do băng tuyết không xuất hiện nên nhiều du khách tỏ ra thất vọng.

Ghi nhận 8h sáng ngày 9/1, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa hạ xuống 0 độ C, do vào ngày nghỉ cuối tuần nên lượng khách tham quan đỉnh Fansipan được dự báo là rất lớn. Hầu hết các khoang cáp treo lên đỉnh Fansipan đều chật kín người. Từng đoàn người lũ lượt kéo nhau lên đỉnh Fansipan để chờ đón băng tuyết. Do nhiệt độ ngoài trời rất lạnh, kèm theo sương mù và mưa phùn nên hầu hết du khách đều phải mặc quần áo mưa khi đi lên đỉnh Fansipan. Tới thời điểm 9h tại đỉnh Fansipan, biển người chen nhau tham quan, chụp ảnh, chờ đón băng tuyết. Nhiệt độ trên đỉnh Fansipan lúc này khoảng -4 độ C. Mặc dù được dự báo sẽ xuất hiện băng tuyết, nhưng nhiều người tỏ ra thất vọng vì chờ đợi rất lâu cũng không thấy xuất hiện. Chị Nguyễn Tú Anh (du khách tới từ TPHCM) cho biết: “Tôi nghe dự báo thời tiết thấy bảo trên đỉnh Fansipan có khả năng xuất hiện băng tuyết, nhưng khi lên đến đây dù nhiệt độ hạ -4 độ C mãi vẫn không thấy băng tuyết. Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng trong chuyến đi này”. Đồng quan điểm, anh Hoàng Tuấn Anh (du khách tới từ Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi lên đỉnh Fansian với hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng băng tuyết. Tuy nhiên, khi lên tới đây thấy trời mưa phùn, sương mù bao phủ khắp nơi khiên tôi cảm thấy khá buồn”. Bên cạnh đó, việc trên đỉnh Fansipan xuất hiện mưa nhỏ, sương mù dày đặc còn khiến nhiều du khách gặp khó khăn trong khi chụp ảnh, và không có được bức hình như ý muốn. Hình ảnh du khách gặp khó khăn khi chụp ảnh tại đỉnh Fansipan. Tới thời điểm 10h, lượng người đổ lên đỉnh Fansipan ngày càng đông và ngoài trời vẫn chưa xuất hiện băng tuyết. Thảm thực vật trên đỉnh Fansipan cũng chưa có dấu hiệu đóng băng giống như một số nơi khác tại Việt Nam như đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn – Mèo Vạc (Hà Giang). Theo dự báo, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa tiếp tục giảm sâu trong 2 ngày tới và rất có thể băng tuyết sẽ xuất hiện vào ngày 10 – 11/1. Chia sẻ