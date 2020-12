Không khí lạnh tăng cường mạnh khiến Sa Pa còn 4,4 độ, Mẫu Sơn còn 1 độ C, rét nhất từ đầu đông

Ngày hôm nay (18/12), không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở các tỉnh Bắc Bộ và rét đậm ở Bắc Trung Bộ. Lúc 6 giờ sáng ngày 18/12, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1 độ C, tại Sa Pa (Lào Cai) là 4,4 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) là 4,8 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (18/12), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Ngày hôm nay (18/12), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay (18/12) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác; các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Không khí lạnh tăng cường mạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Hiện, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ còn 1 độ C, Sa Pa 4,4 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, dió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 3-6 độ vĩ Bắc nên vùng biển khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/12. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (18/12) có mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ.

Các chuyên gia cảnh báo, do không khí lạnh tăng cường, người dân các địa phương, nhất là khu vực miền núi cần áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu nhất phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi các loại để giảm thiểu mọi thiệt hại do lạnh rét gây ra.

Lưu ý các biện pháp phòng chống rét cho người già, trẻ nhỏ, tuyệt đối không dùng than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín.