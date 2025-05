Binh lính Lữ đoàn cơ giới 155 đang huấn luyện. Ảnh Lữ đoàn cơ giới 155

Trong hơn một năm kể từ khi chiếm được đống đổ nát của thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine), quân đội Nga đã huy động lực lượng lên tới 600.000 người tập trung mọi nỗ lực vào mục tiêu then chốt: Chiếm Pokrovsk – thành phố với dân số trước chiến tranh khoảng 60.000 người, đóng vai trò trung tâm trong chuỗi đô thị trải dài lên phía bắc, sát biên giới Nga.

Mới đây, hôm thứ Ba tuần này, một nhóm trinh sát và phá hoại của Nga đã vượt qua vùng đất bỏ hoang ở phía nam Pokrovsk, xâm nhập vào pháo đài này và cố thủ trong một tòa nhà hoang nằm sát rìa thành phố.

Tuy nhiên, họ không thể bám trụ lâu. Một máy bay không người lái (UAV) của Lữ đoàn cơ giới số 155 của Ukraine đã phát hiện mục tiêu và thực hiện một cuộc tấn công chính xác, phá hủy toàn bộ tòa nhà.

“Nhóm quân (Nga) đã bị tiêu diệt gọn”, blogger quân sự Nga Anatoly Radov xác nhận.

Một binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 155 cũng xác nhận nhóm quân Nga "chắc chắn đã chết rồi” trong một video được chia sẻ bởi một nhà phân tích tình báo mã nguồn mở của Ukraine.

Đoạn video do Lữ đoàn 155 công bố cho thấy cảnh tiêu diệt một vị trí của quân Nga ngay bên trong thành phố Pokrovsk.

Cuộc tiến công đẫm máu của Nga vào Pokrovsk

Từ Avdiivka đến Pokrovsk chỉ khoảng 40km, nhưng để vượt qua được đoạn đường đó, quân Nga đã phải đánh đổi hàng chục nghìn sinh mạng và hàng trăm phương tiện quân sự, theo Euromaidanpress.

Dẫu vậy, họ vẫn tiến lên. Khi năm 2024 chuyển sang 2025, hai tập đoàn quân Nga – mỗi tập đoàn có thể bao gồm hàng chục trung đoàn với khoảng 2.000 lính mỗi trung đoàn – đã tiếp cận khu vực ngoại ô Pokrovsk. Lực lượng đi đầu của Nga đã cố thủ chỉ cách thành phố Pokrovsk vài km.

Ukraine lập tức điều viện binh, trong đó có Lữ đoàn cơ giới số 155 mới thành lập, được trang bị xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất tới Pokrovsk cố thủ. Tuy nhiên, do được triển khai vội vàng và thiếu sự chỉ huy hiệu quả, lữ đoàn này ban đầu nhanh chóng tan rã, buộc các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine phải can thiệp khẩn cấp.

Vũ khí giúp Ukraine giữ Pokrovsk

Chính chiến tranh bằng UAV đã cứu Pokrovsk. Các máy bay không người lái Ukraine hoạt động sâu trong lãnh thổ được kiểm soát bởi Nga, biến tuyến đường then chốt Ocheretyne–Prohres thành nghĩa địa của các xe vận tải và xe bọc thép Nga. Theo Nhóm Tình báo Xung đột (CIT) ủng hộ Ukraine, các đòn tập kích bằng UAV “đã khiến chuỗi hậu cần của quân đội Nga gặp rất nhiều khó khăn".

Ngày nay, Lữ đoàn 155 đã dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, trong khi các lực lượng Nga ở phía nam Pokrovsk rơi vào tình trạng suy yếu. Việc một nhóm phá hoại Nga có thể đột nhập vào rìa thành phố rồi bị tiêu diệt toàn bộ là một chuyện – còn việc tổ chức một đợt tấn công quy mô lớn và giữ vững địa bàn tại đây lại là chuyện hoàn toàn khác. Hiện tại Nga chưa thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn dự đoán sẽ còn nhiều đợt tấn công nữa nhắm vào Pokrovsk. “Hướng Pokrovsk hiện đang được giới lãnh đạo quân sự–chính trị Ukraine coi là ưu tiên tuyệt đối của lực lượng vũ trang Liên bang Nga”, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine nhận định.