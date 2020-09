Khoảng 3-4 năm trở lại đây, Quảng Ninh đã có sự trở lại ngoạn mục và trỗi dậy mạnh mẽ. Chưa bao giờ, việc đi du lịch Quảng Ninh lại dễ dàng đến thế khi bạn có thể bay thẳng đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn, hoặc chỉ chợp mắt một giấc trên xe là bạn đã có mặt tại Quảng Ninh bởi tuyến cao tốc hiện đại, kéo dài dọc tỉnh với gần 200km nối từ Hải Phòng đến Móng Cái.

Cùng điểm danh "sương sương" một vài địa điểm check-in cực chất trong số hơn 600 di tích, lịch sử, danh lam thắng cảnh của Quảng Ninh nào!

Yên Tử là nơi ra đời Thiền phái Trúc Lâm do Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, trên cơ sở tiếp thu và kế thừa những tinh hoa của Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Hoa; một dòng Thiền nhập thế, mang đậm bản sắc dân tộc. Núi Yên Tử xưa có nhiều tên gọi: Tượng Sơn, Bạch Vân Sơn, Phù Vân Sơn, Linh Sơn, An Tử… Mỗi năm, "đất tổ Phật giáo Việt Nam" thu hút hàng triệu lượt người đến hành hương, tham quan.

Được mệnh danh là đệ nhất linh sơn của Việt Nam, Yên Tử nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hùng vĩ, những ngôi chùa cổ, hàng trăm am tháp lâu đời, có giá trị văn hóa tâm linh độc đáo: Chùa Bí Thượng, chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực (tên chữ là Linh Nhâm tự), chùa Lân (tên chữ là Long Động tự), chùa Giải Oan, vườn tháp Hòn Ngọc (bao gồm 9 ngôi tháp lớn nhỏ bằng đá và gạch), khu tháp Tổ (còn gọi là vườn tháp Huệ Quang), chùa Hoa Yên (tên chữ là Hoa Yên tự), chùa Một Mái (tên chữ là Bán Thiên tự), chùa Bảo Sái, chùa Vân Tiêu, chùa Đồng (tên chữ là Thiên Trúc tự). Ngoài ra còn một số am như: Am Dược, am Thung, am Thiền Định, am Lò Rèn, am Diêm…

Yên Tử nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp, những công trình kiến trúc nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. (Ảnh: Công ty CP phát triển Tùng Lâm)

Nằm trong khu di tích và thắng cảnh Yên Tử còn có khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử. Thiết kế của Legacy Yên Tử được kế thừa từ kiến trúc thời Trần và mang âm hưởng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Từ khuôn viên, hành lang đến các gian phòng ở đây đều được xây dựng theo kiến trúc của những ngôi nhà cổ của hàng trăm năm trước.



Mọi ngóc ngách ở đây, từ những hành lang dài, mái đình cong cong, cầu thang uốn lượn,… dù bạn đứng ở đâu cũng có thể cho ra đời những kiểu ảnh độc đáo.

Mùa hè sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn nạp "vitamin sea", hòa mình trong làn nước biển mát lạnh, "nhuộm da" dưới ánh mặt trời rực rỡ, hít hà mùi gió biển mặn mà. Và điểm đến được ưu tiên hàng đầu trong chuyến du lịch nạp "vitamin sea" của bạn, không thể không kể đến vịnh Hạ Long - một trong bảy kỳ quan Thiên nhiên Thế giới.



Vịnh Hạ Long có gần 2000 hòn đảo lớn nhỏ, với nhiều hình dáng khác nhau, có đảo giống con rồng đang bay lượn – hòn Rồng, lại giống con gà đang vờn nhau trên sóng nước – hòn Trống Mái, có đảo giống như một ông lão đang câu cá – hòn Lã Vọng… Mỗi hang động trên vịnh Hạ Long cũng mang những vẻ đẹp riêng, những truyền thuyết riêng.

Đặc biệt, những điểm dừng chân nổi tiếng trên vịnh Hạ Long phải kể đến: đảo Titop, hang Sửng Sốt, động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, động Mê Cung, hang Tiên Ông…

Những "ngôi nhà" di động của người dân làng chài ven bờ vịnh Hạ Long.

Thế nhưng, thưởng ngoạn khung cảnh vịnh Hạ Long trên những chuyến du thuyền, khám phá những hang động huyền bí trên vịnh là chưa đủ để cảm nhận hết vẻ đẹp của nơi đây.

Hãy lang thang dọc tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, ngắm nhìn núi non trùng điệp, những cánh buồm nhấp nhô cùng sóng nước, những "ngôi nhà" di động đầy màu sắc của ngư dân làng chài, và ngắm "cá heo" khổng lồ ôm lấy bờ vịnh Hạ Long... để cảm nhận vẻ đẹp của di sản thiên nhiên thế giới.

Và nếu bạn hỏi: "Vịnh Hạ Long đẹp nhất vào thời điểm nào trong ngày?"

Vậy xin trả lời rằng: Bất cứ thời điểm nào trong ngày, dù trong ánh bình minh rực rỡ, hoàng hôn buông phủ, đêm đen tịch mịch… vịnh Hạ Long cũng như bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ.

Trong chuyến du lịch Quảng Ninh, cụm công trình Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh là một địa điểm không nên bỏ lỡ. Cụm công trình nằm trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, thuộc bờ Đông thành phố Hạ Long.

Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh do kiến trúc sư Tây Ban Nha Salvador Perez Arroyo thiết kế dựa trên cảm hứng từ hình tượng than đá – loại khoáng sản đặc trưng của "xứ sở vàng đen" Quảng Ninh.

Ngay từ bên ngoài, Bảo tàng Quảng Ninh đã tạo ấn tượng với du khách bằng tường đá đen bóng bao bọc tòa nhà như tấm gương khổng lồ phản chiếu hình ảnh biển trời Hạ Long. Đây chính là background hoàn hảo cho những bức hình lưu niệm trong chuyến du lịch của các bạn.

Ngoài ra, tọa lạc ngay trước cụm công trình này là tảng than nguyên khối nặng 28 tấn đạt kỷ lục Việt Nam - biểu tượng của ngành công nghiệp "đất Mỏ".

Cùng một "cha đẻ" và nằm ngay bên cạnh cụm công trình Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh là Cung Quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh.

Lấy cảm hứng từ biển Hạ Long, Cung Quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh có hình dáng như một chú cá heo vờn sóng bên bờ vịnh Hạ Long xinh đẹp. Chính vì vậy, nơi đây còn được gọi với cái tên Cung Cá heo.

"Cá heo" khổng lồ cưỡi sóng, vươn mình ra biển Hạ Long.

Nhìn từ phía đường bao biển Trần Quốc Nghiễn và khu vực Quảng trường 30/10 vào, Cung Quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh giống hệt một con cá heo khổng lồ nằm sát bờ vịnh Hạ Long.

Cung Cá heo trở thành điểm đến yêu thích của những bạn trẻ đam mê check-in bởi "bức tường đỏ", "bức tường xanh" ở 2 phía "eo" của chú cá heo, ban công cung triển lãm, quảng trường... đầy độc đáo. Dù cho bạn mặc trang phục màu gì thì hãy cứ yên tâm, chỉ cần đứng vào và giơ máy lên thôi là có ngay ảnh đẹp.

Tạm rời xa cái nắng, cái mặn của biển, phía Đông Bắc của Quảng Ninh có một điểm check-in cực chill mà chưa nhiều người khám phá. Đó là Bình Liêu – Sapa thu nhỏ ở Quảng Ninh.

Những năm gần đây, Bình Liêu ngày càng thu hút nhiều khách du lịch trải nghiệm bởi nơi đây có khí hậu mát mẻ quanh năm, có cung đường biên giới trập trùng núi đồi với các cột mốc thiêng liêng, có sống lưng khủng long được ví như Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt.

Nếu có dịp chinh phục Bình Liêu, bạn chớ bỏ qua 4 cột mốc 1300, 1302, 1305 và 1327 trong hành trình của mình.

Với những cánh đồng cỏ lau trắng đẹp như tranh vẽ, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, thác nước trắng 4 mùa, đồi núi trập trùng, Bình Liêu là điểm "đi trốn" an toàn và phù hợp nhất dành cho những ai không thích sự ồn ào, tấp nập và chật chội của thành phố.

Nếu vào tháng 10 -11, Bình Liêu hút du khách bởi những cung đường trắng xóa cỏ lau đẹp như chốn thần tiên, thì vào mùa hè, Bình Liêu hút khách bởi những thác nước trắng xóa giữa cỏ cây chen đá.

Đặc biệt, là huyện vùng cao biên giới, giáp ranh với Trung Quốc, nên Bình Liêu có rất nhiều cột mốc biên giới. Nếu có dịp chinh phục Bình Liêu, bạn chớ bỏ qua 4 cột mốc 1300, 1302, 1305 và 1327 trong hành trình của mình.

Đã từ lâu, suối khoáng nóng Quang Hanh được xem là một "báu vật" trời ban cho vùng đất Cẩm Phả (Quảng Ninh). Mới đây, nơi này chính thức khai trương khu nghỉ dưỡng đậm chất Nhật Bản nằm giữa núi rừng, biệt lập với sự ồn ào của thành phố - Yoko Onsen Quang Hanh.

Bên cạnh hàng loạt dịch vụ nghỉ dưỡng mới mẻ, đặc sắc, một điều không thể không nhắc đến, đó chính là kiến trúc xây dựng đậm chất Nhật Bản ở Yoko Onsen Quang Hanh sẽ trở thành một nơi để giới trẻ tha hồ check-in.

Được bao bọc giữa thiên nhiên xanh mướt của núi rừng, nhìn từ trên cao, Yoko Onsen Quang Hanh giống như một ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản, thanh bình và yên tĩnh. Các căn villa gỗ mang phong cách kiến trúc Nhật truyền thống nối nhau bởi dãy hành lang Engawa thoáng đãng. Khu vườn Nhật với những gốc tùng La Hán quý hiếm cùng các tạo hình bonsai, đèn đá, suối cạn, cầu đá… đậm chất thiền.

Bước chân vào không gian đó là tách biệt khỏi thế giới xô bồ, để thư giãn trọn vẹn cả tâm hồn và thể chất, với đầy đủ các loại hình tắm khoáng được ưa chuộng trên thế giới.

Dọc chiều dài 250km đường biển, Quảng Ninh có hơn 2.000 hòn đảo, chiếm hơn 2/3 tổng số đảo trên vùng biển Việt Nam. Mỗi hòn đảo đều sở hữu vẻ đẹp, độc đáo của riêng mình.

Cô Tô là hòn đảo nằm ở phía Đông của tỉnh Quảng Ninh, cách vịnh Hạ Long khoảng 80km. Đến với Cô Tô, bạn chắc chắn sẽ bị những bãi biển hoang sơ, đẹp đến nao lòng của nơi đây hút hồn.

Đến đây bạn không chỉ được đắm mình vào không gian biển nắng gió chan hòa, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp nơi có những bãi cát trắng trải dài cùng làn nước xanh trong như màu ngọc bích mà còn được thưởng thức những món ăn thơm ngon, hấp dẫn chỉ có ở hòn đảo này.



Ghé Cô Tô, bạn có thể tha hồ check-in sống ảo tại một số địa điểm như: Trạm hải đăng, bãi đá Cầu Mỵ, bãi biển Hồng Vàn, bãi biển Vàn Chải, đường tình yêu, đảo Cô Tô con, Nhà lưu niệm Bác Hồ...

Đảo Vĩnh Thực (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) là hòn đảo còn vẹn nguyên nét nguyên sơ giữa biển xanh thăm thẳm, biệt lập với thành phố sầm uất, đông đúc, phù hợp với những người yêu thích sự bình dị.

Đảo Vĩnh Thực có diện tích tự nhiên gần 5000ha, dân số khoảng 4000 người với hai xã đảo Vĩnh Trung và Vĩnh Thực. Người dân trên đảo hồn hậu, chất phác, chủ yếu sống bằng nghề bám biển và làm nông.

Bãi biển đẹp nhất của Vĩnh Thực là bãi Bến Hèn và bãi Đầu Đông. Bãi Đầu Đông dài khoảng 3km với nhiều dải cát vàng chạy theo hình vòng cung, phía sau là rừng phi lao vươn ra đón sóng. Bãi Bến Hèn mang vẻ đẹp dịu dàng hơn, với bãi biển dốc thoải, cát vàng mịn, nước trong xanh. Đứng trên bãi cát vàng, để những con sóng liếm vào chân, lắng nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió biển, còn gì thỏa mãn hơn!

Đặc biệt, trên đảo có hải đăng Vĩnh Thực được xây dựng từ năm 1986. Đây là ngọn hải đăng nằm ở vị trí đầu tiên trong tổng số 92 ngọn hải đăng trải dài ven biển, trên các đảo và quần đảo của Tổ quốc.

Từ hải đăng Vĩnh Thực, phóng tầm mắt có thể bao quát toàn cảnh vùng biển bao bọc hòn đảo. Thậm chí, vào những ngày thời tiết đẹp, từ hải đăng có thấy được thấp thoáng mũi Sa Vỹ - điểm đánh dấu địa đầu cực Đông của đất nước.