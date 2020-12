Trong nhiều năm qua, có cả một danh sách dài những cái tên được kỳ vọng kế vị ngôi vua trung tuyến hai huyền thoại Xavi và Iniesta để lại tại Camp Nou. Nhưng cho đến nay, như một lời nguyền, vẫn chưa ai đủ khả năng kiểm soát cây quyền trượng nơi hàng tiền vệ trứ danh của Barca. Ngồi vào vị trí được ví như trái tim của gã khổng lồ xứ Catalonia ấy không phải là điều đơn giản…



Cesc Fabregas tưởng như đo ni đóng giày để tiếp bước Xavi, rốt cuộc là mối duyên lỡ làng. Thiago Alcantara, “Xavi đệ nhị”, kỹ nghệ miễn bàn nhưng lại bất phùng thời. Ivan Rakitic bền bỉ thời hậu Xavi song chỉ ở mức tròn vai. Rồi những tài năng trưởng thành từ La Masia như Rafinha, Denis Suarez, hoặc những bản hợp đồng đắt giá như Arda Turan hay Andre Gomes lại gây thất vọng tràn trề.

Những đường chuyền tí tách của Xavi, những pha vê bóng đầy chất thơ của Iniesta trở thành hoài niệm xa xăm và khắc khoải trong trí óc các CĐV Barca, cho đến khi Pedro Gonzalez Lopez, hay được biết tới với cái tên phổ biến hơn là Pedri xuất hiện. Hiếm truyền nhân nào của Xavi hay Iniesta đem đến sự phấn khích như chàng trai 18 tuổi này, một cậu bé đến từ Tegueste, thị trấn nhỏ trên đảo Tenerife xa xôi.

Khi xuất hiện trong đội hình xuất phát ở cuộc thư hùng với Juventus tại Champions League, rồi đến đại chiến Siêu kinh điển ngay sau đó, vào hồi tháng 10, Pedri vẫn còn chưa tròn 18 tuổi. Thế nhưng, tài năng xuất thiếu niên ấy chứng minh cho cả thế giới thấy Barca đang sở hữu một viên ngọc quý giá như thế nào. Chắc chắn, cậu bé là tương lai của đội bóng đang khủng hoảng trong tiến trình chuyển giao thế hệ như Barca.



Có hai khoảnh khắc đủ để phản ánh tài nghệ và tiềm năng to lớn của Pedri. Thứ nhất là pha xoay com-pa thi vị, tuyệt kỹ đặc trưng của Zidane, để thoát ra khỏi tình huống vây ráp của cầu thủ đối phương tại Turin. Thứ hai là pha giật gót dọn cỗ siêu tưởng cho Antoine Griezmann dứt điểm trong trận gặp Real Betis.

Thật mộng mơ với luận điểm Barca đang trở lại với kế hoạch ươm mầm tài năng cây nhà lá vườn, chiến lược đối nghịch với nỗ lực dùng tiền thâu tóm ngôi sao bấy lâu nay. Tuy nhiên, thực tế sự xuất hiện của ngày càng nhiều tài năng trẻ tại đội một Barca chẳng qua là do chủ nghĩa thực dụng tài chính.

Nói cách khác, năng lực quản lý yếu kém đã khiến đội bóng xứ Catalonia rơi vào khủng hoảng tài chính, phải cắt giảm 190 triệu euro chi phí ở mùa 2020/21 này, chủ yếu từ quỹ lương của đội một, để tránh nguy cơ đứng bên bờ vực. Thế nên Pedri bỗng trở nên rất phù hợp với đặc tính của Barca hiện tại, mẫu cầu thủ trẻ có thể chơi theo phong cách của đội bóng xứ Catalonia và ít tốn kém.

Nên nhớ, những năm gần đây gã khổng lồ xứ Catalonia liên tiếp đốt tiền đi tìm họa may trên thị trường chuyển nhượng, tiếc là họa nhiều hơn may và Barca ngày càng đi xuống thay vì đứng trên đỉnh cao danh vọng. Griezmann, Coutinho, Dembele, Andre Gomes v.v. và v.v. Tất nhiên, dù thế nào đi nữa, sau nhiều tai họa, Barca đang gặp may khi có được Pedri, như con bạc khát nước vớ được tờ vé số độc đắc.

Để bắt đầu chuyện tình giữa Pedri và Barca, cần biết xuất thân đặc biệt của tài năng sinh năm 2002 này. Mặc dù sinh trưởng trên hòn đảo Tenerife xa xôi, cách Camp Nou tới 2.200km, cả giả đình Pedri là fan Barca từ tận xương tủy. Ông nội của cầu thủ này là người sáng lập ra hội cule tại Tegueste và những người thân trong gia đình cho biết, đến đĩa ăn trong nhà Pedri cũng in logo đội chủ sân Camp Nou.

Tuy vậy, Hector Peris, người đại diện của Pedri lại giới thiệu tài năng của cậu nhóc cho… Real Madrid, lúc cậu mới 15 tuổi. Rất nhanh chóng, đội bóng Hoàng gia đưa ra đề nghị thử việc. Và thiên nhiên phải ra tay để Pedri không đầu quân cho đại kình địch của Barca. Như thể ông trời muốn vậy.

Tuần thử việc đầu tiên của cậu tại Madrid vô tình trùng thời điểm đợt mưa tuyết lớn xuất hiện tại thủ đô Tây Ban Nha, khiến công việc huấn luyện phải tạm dừng. Cuối cùng, Pedri tập luyện với một đội bóng khác trong vài ngày. Real Madrid thông báo với cậu sẽ theo dõi thêm sự tiến bộ của cậu trong thời gian tới, nhưng có thể hiểu tài năng trẻ này đã trượt ra khỏi tầm ngắm của đội bóng Hoàng gia.



Sau đó một vài lời đề nghị đến. Một từ Deportivo và một từ Las Palmas, đội bóng có lối chơi – chưa kể vị trí địa lý thuận tiện – hoàn toàn phù hợp với Pedri. Trước khi mùa giải khởi tranh, Giám đốc thể thao Las Palmas, ông Rocco Maiorino đã liên lạc với ông bạn Ramon Planes để nói về Pedri.

Planes – hiện là Giám đốc thể thao của Barca, trước làm phó cho Eric Abidal – đã đến gặp Pedri. Nhanh chóng Planes bị ấn tượng bởi tài năng của Pedri. Một thỏa thuận sớm đạt được, vào đầu tháng 9/2019: Pedri sẽ gia nhập Barcelona vào tháng 7 năm sau và tiếp tục khác áo Las Palmas vào thời điểm đó.

Pedri đã là thành viên đội một Las Palmas khi ký hợp đồng với Barca, cậu có trận ra mắt khi mới 16 tuổi 266 ngày, trong trận thua 0-1 trước Huesca vào ngày 18/8. Trong mùa giải 2019/20, Pedri ra sân thi đấu 36 trận, 2833 phút, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào khác.

Bản hợp đồng này có lợi cho tất cả các bên. Las Palmas đang gặp vấn đề về tài chính và 5 triệu euro là món tiền vô cùng quý giá đối với đội bóng này. Barca có được ngôi sao sáng của giải hạng hai Tây Ban Nha chỉ với cái giá rẻ như bèo.

Las Palmas cũng nhận được 15% số tiền nếu sau này Pedri thực hiện bất kỳ vụ chuyển nhượng nào. Dù vậy, Barca không dễ dang để viên ngọc quý này ra đi, bằng chứng là việc trói chặt bằng điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá lên tới 400 triệu euro.

Đối với Barca, Pedri đáp ứng rất nhiều đòi hỏi. Tài năng trẻ này biết cách di chuyển giữa các tuyến, khát khao được cầm bóng và khi có nó, kiếm soát một cách tuyệt hảo trên mọi khu vực, dù cho ở những nơi áp lực khủng khiếp nhất trên sân.

Một chi tiết đáng lưu tâm, tuy sở hữu lối chơi phù hợp với Barca nhưng sự khác biệt chính giữa Pedri và các tài năng trẻ triển vọng trưởng thành từ La Masia là thực tế cậu không xuất thân từ một lò đào tạo danh tiếng. Mùa giải khoác áo Las Palmas, Pedri cho thấy những phẩm chất độc đáo hình thành trên đường phố trong lối chơi. Phẩm chất này ngày càng khan hiếm do hệ thống đào tạo chính tắc công nghiệp của các học viện ngày càng phát triển, La Masia không phải ngoại lệ.

Phân tích sâu hơn, phong cách của Pedri có những điểm đột biến bất ngờ, thay vì cách chơi được lên kế hoạch tỉ mỉ hay từ các tình huống được cấu trúc và tổ chức rõ ràng. Những đặc điểm ấy hình thành từ bản năng chơi bóng trên đường phố và cả trong những cuộc chiến sống còn nóng bỏng.

Vào thời điểm Pedri thu hút sự chú ý của các CLB trên khắp thế giới qua việc tỏa sáng trong màu áo U17 Tây Ban Nha tại U17 World Cup ở Brazil cách đây 1 năm, Barca đã ký hợp đồng với cậu. Kể từ đó, Pedri 11 lần ra sân cho các cấp đội tuyển trẻ quốc gia, từ U17 đến U21. Việc cậu ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha chỉ còn là vấn đề thời gian.

Một số câu lạc bộ quốc tế, bao gồm Bayern Munich, Borussia Dortmund và Borussia Monchengladbach, bắt đầu xếp hàng, cũng như một loạt các câu lạc bộ Tây Ban Nha (trừ 3 cái tên Huesca, Elche, Eibar) và PSV cũng đưa ra lời đề nghị nghiêm túc.

Bayern tiếp cận với Pedri chỉ 1 ngày sau khi vũ nhục Barca 8-2 tại Champions League. Bằng một cuộc gọi video, Hùm xám đánh tiếng hỏi kết quả vừa xảy ra liệu có thể thay đổi ý định của Barca về việc để tài năng trẻ này đi theo dạng cho mượn hay không. Cần biết thêm hợp đồng của Pedri có hai điều khoản: hoặc tiền vệ này được đem cho mượn hoặc có tên ở đội một.

Pedri Gonzalez - Barcelona - 2020/21.

HLV Ronald Koeman, tân HLV của Barca chọn phương án hai. Lý do ông càng ngày càng ấn tượng với tài năng của Pedri. Nhưng để giảm tải áp lực cho các tài năng trẻ này, trước truyền thông vị chiến lược gia người Hà Lan vẫn tuyên bố Pedri sẽ được hưởng lợi nhiều hơn nếu được đem cho mượn. Nhưng trong các cuộc thảo luận riêng của đội bóng, Koeman đảm bảo Pedri sẽ không đi đâu cả và luôn nằm trong kế hoạch tương lai của ông.

Khi bóng đá ở Tây Ban Nha đình trệ vì đại dịch Covid-19, ban huấn luyện dành nhiều thời gian cải thiện thể chất của các cầu thủ. Đối với Pedri, Barca tập trung tăng cường thể lực cho phần thân dưới, để tài năng trẻ này đủ khả năng đối chọi với những khắc nghiệt thể chất trong tương lai.

Sergio Aguero chính là hình mẫu của kế hoạch này. Tiền đạo nhỏ bé người Argentina tồn tại và thành công tại Premier League, môi trường khắc nghiệt và đòi hỏi sức mạnh thể chất khủng khiếp nhất hành tinh, nơi tưởng như chỉ dành cho những tiền đạo to cao chính nhờ phần thân dưới mạnh mẽ và dẻo dai. Trước những hậu vệ cồng kềnh, El Kun trở nên vô cùng lợi hại vớ khả năng giữ trụ và chuyển hướng bất ngờ.

Khi rời xa sân cỏ, Pedri trầm lặng và kiệm lờn, là thành quả của một gia đình có lối sống mực thước và khiêm tốn. Cậu sống cùng anh trai và hầu như cuối tuần nào bố mẹ từ quần đảo Canary cũng đến thăm.

Trước trận Siêu kinh điển đầu tiên trong đời, vào ngày 24/10, Pedri dành trọn vẹn thời gian bên gia đình. Cuộc thư hùng với Real Madrid bắt đầu lúc 16h00, lúc 14h15, cậu vẫn còn đòi mẹ nấu món trứng ốp-la kiểu Tây Ban Nha, 15 phút sau cả nhà mới lên taxi đưa cậu đến Camp Nou.

Sau trận đấu, cũng chiếc taxi ấy, do một người bạn của gia đình lái, đưa Pedri về nhà. Bức ảnh ngôi sao trẻ của Barca được bố mẹ đưa đón xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi. Những ngày taxi của Pedri đã lùi vào dĩ vãng. Cậu đã đủ 18 tuổi và vượt qua cuộc thi để lấy bằng lái xe.

Đó là một thay đổi nhỏ nhưng nói lên nhiều điều, rằng Pedri đã bước sang giai đoạn khác của cuộc đời.

Koeman nổi tiếng là một HLV quân phiệt vô cùng khắt khe và Pedri là tài năng trẻ được ông kỳ vọng rất nhiều. Vị chiến lược gia người Hà Lan đã thử nghiệm tiền vệ 18 tuổi này ở cả 3 vị trí đằng sau trung phong trong sơ đồ 4-2-3-1.

Lionel Messi, thủ lĩnh của Barca là một trong số nhiều người vô cùng ấn tượng bởi cách tiếp cận và sự khiêm tốn của tài năng trẻ đến từ Tenerife. Giữa cả hai đang hình thành sự liên kết ấn tượng, với Pedri thoải mái trong những khoảng trống Messi tạo ra, đặc biệt là bên cánh trái.

Màn trình diễn của cậu trước Juventus thực sự xuất sắc, nhưng liệu phản ứng của giới truyền thông Catalonia đã thực sự tương xứng? Có thể hi vọng của báo giới địa phương vẫn có nhưng quá nhiều lần thất vọng trong công cuộc kiếm tìm Xavi hay Iniesta mới đã đẩy họ xuống hố sâu tuyệt vọng và trở nên dè dặt.

Tuy nhiên, không cần phải hoài nghi: Pedri – cùng với Ansu Fati – là những gương mặt đại diện cho tương lai và cả sự cứu rỗi cho linh hồn tội lỗi lẫn thể xác tàn tạ của gã khổng lồ xứ Catalonia. Riêng Pedri, một phần là do thiên ý.

Bài viết: Đặng Xá

Hình ảnh: Châu Minh