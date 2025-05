Nằm trong chuyến công tác tỉnh Quảng Ninh, ngày 14/5, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trên địa bàn TP Uông Bí và TX Quảng Yên.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm vùng vải chín sớm Phương Nam (phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Bùi My

Điểm đến đầu tiên của Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định là vùng trồng vải chín sớm Phương Nam (phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Đây là một trong những sản phẩm nông nghiệp nổi bật của TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Theo ông Bùi Văn Trà - Chủ tịch Hội Nông dân phường Phương Nam, hiện nay, người dân vùng vải chín sớm Phương Nam đã xây dựng được mô hình “Vườn cây thương hiệu”; quản lý vườn vải bằng mã QR Code; triển khai mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cây vải ra hoa ổn định hằng năm và thúc đẩy thu hoạch quả sớm, góp phần nâng cao giá trị nông sản trên thị trường; sử dụng máy bay nông nghiệp để phun thuốc BVTV…

Do ảnh hưởng của bão Yagi và các dự án, diện tích vùng trồng vải chín sớm Phương Nam năm nay giảm còn khoảng 290ha. Cũng do ảnh hưởng của bão Yagi, thời gian thu hoạch của vải chín sớm Phương Nam năm nay muộn hơn so với mọi năm khoảng một tháng. Dự kiến giá bán bình quân vải chín sớm Phương Nam năm nay sẽ cao hơn năm ngoái, khoảng 30.000-35.000 đồng/kg.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định trò chuyện cùng ông Lưu Văn Thành - hộ dân trồng vải chín sớm Phương Nam. Ảnh: Bùi My

Ngoài ra, Hội Nông dân phường Phương Nam đã hướng dẫn, thành lập HTX Dịch vụ nông nghiệp phường Phương Nam. HTX đã kết nối với các đơn vị, tổ chức các lớp chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tập huấn cho người dân trên địa bàn; kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn phường, đặc biệt là quả vải chín sớm Phương Nam.

Điểm đến tiếp theo của Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định là trang trại trứng gà Tân An (phường Tân An, TX Quảng Yên) của chị Phạm Thị Nguyệt Dung. Trang trại trứng gà Tân An của vợ chồng chị Dung hiện chủ yếu cung cấp sản phẩm cho hệ thống nhà hàng, khách sạn 5 sao, bếp ăn tập thể ở Quảng Ninh.

Trước đây, vợ chồng chị Phạm Thị Nguyệt Dung làm công chức tại thủ đô Hà Nội với mức lương ổn định. Để phát triển trang trại sản xuất, kinh doanh trứng gà Tân An với quy mô như hiện nay, vợ chồng chị đã trải qua không ít khó khăn.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm trang trại trứng gà Tân An của chị Phạm Thị Nguyệt Dung. Ảnh: Bùi My

Bên cạnh là chủ trang trại trứng gà Tân An, chị Phạm Thị Nguyệt Dung còn là Chi hội trưởng Chi hội xúc tiến du lịch và hỗ trợ tiêu thụ nông sản Bạch Đằng. Với vai trò của mình, chị Dung đã có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển du lịch và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản của địa phương.

Qua thăm các mô hình, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đều đánh giá cao hiệu quả của các mô hình phát triển kinh tế tại Quảng Ninh. Sự phát triển của các mô hình này cho thấy nông dân Quảng Ninh là những người dám nghĩ, dám làm, không ngừng nỗ lực vượt khó, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cũng tìm hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những chia sẻ của hội viên nông dân tại các điểm ghé thăm.

Trước đó, ngày 13/5, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định tham gia dự và chỉ đạo tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025; phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.