Để vào các khu vực nhà hàng, quán ăn thưởng thức ẩm thực Hội An, du khách phải xếp hàng và chờ tới lượt. Chị Nguyễn Phương Anh (du khách tới từ Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đã lường trước được việc đi du lịch vào tháng cao điểm sẽ đông. Tuy nhiên, không nghĩ phố cổ Hội An lại đông ngoài sức tưởng tượng như vậy. Tôi phải chờ khoảng 30 phút để ăn một suất cơm gà tại một nhà hàng nổi tiếng ở Hội An".