Phụ huynh vật lộn dưới nắng nóng gần 40 độ C đưa con đi thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Mùa thi vào lớp 10 THPT năm nay, học sinh Hà Nội phải dự thi trong thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Trong cả 2 ngày thi, nền nhiệt đều ở mức từ 38-40 độ C.



Do thời tiết nắng nóng gay gắt nên tại một số điểm trường, phụ huynh chỉ đưa con đến trường thi rồi đi nơi khác tránh nắng. Khu vực cổng trường các điểm thi vắng bóng phụ huynh đứng đợi con. Nhiều phụ huynh tìm chỗ có bóng cây ở bên đường để trốn nắng trong lúc đợi thí sinh làm bài. Cái nóng khiến các bậc phụ huynh ướt đẫm mồ hôi. Để chờ con trong thời gian dài, ai nấy đều phải uống nước liên tục. Tại điểm thi trường THPT Chu Văn An những ngày qua, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, nhiều phụ huynh vẫn đội nắng dắt con đi thi. Mẹ đưa con gái đi thi Tiếng Anh chiều ngày 17/7, cả 2 đều khoác áo chống nắng kín mít. Biết con gái mệt mỏi vì phải đi thi dưới cái nắng gay gắt, anh Nguyễn Văn Luân giúp con cởi áo chống nắng. "Hôm qua thi xong Tiếng Anh về, cháu nói là thấy trong người không được khỏe lắm nên tôi chỉ lo sáng nay đi thi Toán cháu sẽ không thể làm hết sức", anh Luân nói thêm. Không ít phụ huynh mang thêm chai nước để sĩ tử giải khát trong khi làm bài thi. Có phụ huynh lại dùng ô tô đưa con đi thi cho đỡ nắng. Đợi con làm bài, nhiều phụ huynh mang theo quạt nan để giải nhiệt. Quán trà đá gần trường THPT Chu Văn An đắt khách bất ngờ trong những ngày học sinh dự thi vào lớp 10. Với lợi thế nhiều cây xanh, khu vực trước cổng trường THPT Phan Đình Phùng chật cứng phụ huynh đợi con làm bài trong cả buổi sáng và chiều. Các bậc cha mẹ tỏ ra khá thoải mái trong khi đứng đợi con vì không gian mát mẻ, dễ chịu. Đưa con ra về sau bài thi Tiếng Anh chiều 17/7, chị Trần Thị Ngà (Cửa Bắc, Hà Nội) tâm sự: "Con gái tôi kể là làm bài thi mà tay cứ ra mồ hôi, cầm bút còn không chắc. Hôm sau thi toán tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho con 1 ít giấy khô để mang vào phòng thi", chị Ngà nói.