Quận Hoàng Mai sẽ kiểm tra và đình chỉ hệ thống giáo dục Bill Gates Schools do vi phạm PCCC

Ngày 17/4/2024, PV Dân Việt tiếp tục liên hệ với ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội qua điện thoại. Tuy nhiên, ông Cương vẫn chưa phản hồi.





Ngày 19/4, nhà trường vẫn tiến hành các hoạt động tư vấn tuyển sinh.





Trước đó, ngày 04/4/2024, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) thông báo tổ chức kiểm tra việc chấp hành các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH tại hệ thống giáo dục Bill Gates Schools. Nội dung kiểm tra gồm trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC&CNCH; Các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH tại cơ sở theo Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ, Điều 12 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ; Việc chấp hành các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực PCCC&CNCH.





Ghi nhận của PV Dân Việt khoảng 14h ngày 10/4/2024, một cán bộ công an quận Hoàng Mai đã đến Hệ thống Giáo dục Billgates Schools.

Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) hoạt động giáo dục là hoạt động đặc biệt, đặc thù có liên quan đến nhiều lĩnh vực và trách nhiệm của nhiều cơ quan chức năng. Đối với quản lý về PCCC, an ninh trật tự thì thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương, của Cảnh sát về PCCC.





Bởi vậy nếu trong trường hợp cơ sở giáo dục được giao chỉ tiêu tuyển sinh nhưng điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC không đạt thì cơ quan quản lý về PCCC vẫn có quyền đề nghị tạm đình chỉ hoạt động để hoàn thiện về PCCC.





Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, không cơ sở giáo dục nào muốn hoạt động khi chưa đảm bảo an toàn về PCCC. "Nếu không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mà có tai nạn xảy ra thì người chịu trách nhiệm đầu tiên là bộ máy quản lý lãnh đạo của nhà trường. ...", Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường nói.





Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.