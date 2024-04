Kiểm tra PCCC đối với hệ thống giáo dục gắn mác quốc tế Bill Gates Schools

Liên quan đến vụ việc Hệ thống Giáo dục Billgates Schools vi phạm PCCC&CNCH nhưng vẫn tổ chức tuyển sinh, ngày 04/4/2024, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) thông báo tổ chức kiểm tra việc chấp hành các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH tại hệ thống giáo dục Bill Gates Schools.

Toàn cảnh Hệ thống Giáo dục Billgates Schools (gồm 4 khối nhà) tại Lô X1, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Theo đó, ngày 10/4/2024, Công an quận Hoàng Mai tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH đối với cơ sở Dự án Trường Phổ thông quốc tế Thăng Long (nay là Hệ thống Giáo dục Billgates Schools bao gồm các trường: Trường Mầm non Thăng Long, Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long, Trường THCS&THPT quốc tế Thăng Long).

Nội dung kiểm tra gồm trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC&CNCH; Các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH tại cơ sở theo Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ, Điều 12 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ; Việc chấp hành các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực PCCC&CNCH.

Trước đó, ngày 06/4/2024, báo điện tử Dân Việt đã đăng tải bài viết "Hệ thống giáo dục gắn mác quốc tế ở Hà Nội, chưa đảm bảo PCCC, vẫn tổ chức tuyển sinh".

Theo đó, mặc dù chưa được nghiệm thu PCCC theo quy định của pháp luật và từng bị Công an quận Hoàng Mai và UBND TP. Hà Nội kiểm tra, xử phạt 80.000.000 đồng và yêu cầu tạm dừng hoạt động, nhưng Hệ thống Giáo dục Billgates Schools vẫn tổ chức tuyển sinh.