Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 12:36 GMT+7

Quyền Viện trưởng Viện Chăn nuôi là tiến sỹ công nghệ gen, chủ nhiệm đề tài nhân bản 4 con lợn Ỉ đầu tiên ở Việt Nam

+ aA -
Minh Huệ Thứ sáu, ngày 31/10/2025 12:36 GMT+7
Viện Chăn nuôi vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Quyền Viện trưởng Viện Chăn nuôi đối với PGS.TS Phạm Doãn Lân. Ông Lân là Tiến sĩ ngành công nghệ gen động vật, từng là chủ nhiệm đề tài nhân bản lợn Ỉ từ tế bào soma tai đầu tiên tại Việt Nam.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo Quyết định số 4448/QĐ-BNNMT ngày 27/10/2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ký, PGS.TS Phạm Doãn Lân, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi được bổ nhiệm giữ chức Quyền Viện trưởng Viện Chăn nuôi kể từ ngày 01/11/2025, cho đến khi có quyết định mới về công tác nhân sự.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của tập thể Viện Chăn nuôi trong suốt thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến trao quyết định giao quyền Viện trưởng Viện Chăn nuôi đối với ông Phạm Doãn Lân. Ảnh: vienchannuoi

Theo Thứ trưởng Tiến, Viện Chăn nuôi là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển ngành chăn nuôi, từ công nghệ giống, thức ăn, dinh dưỡng, an toàn sinh học đến hệ thống chăn nuôi và chế biến.

“Chúng ta đang bước vào giai đoạn đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Viện Chăn nuôi cần tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong hệ thống khoa học nông nghiệp, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, chỉ đạo xuyên suốt và quyết đoán hơn nữa để tạo nên sức mạnh tập thể, đưa ngành chăn nuôi phát triển bền vững” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao năng lực lãnh đạo, chuyên môn và thành tích nổi bật của PGS.TS Phạm Doãn Lân, người đã có hơn 25 năm gắn bó với Viện Chăn nuôi và ngành chăn nuôi Việt Nam.

Với nhiều kinh nghiệm chuyên môn và quản lý, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tin tưởng ông Phạm Doãn Lân và Ban Lãnh đạo Viện Chăn nuôi sẽ tiếp tục đưa Viện Chăn nuôi phát triển lớn mạnh hơn nữa, tận dụng hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục giữ vững vai trò, vị thế đầu ngành của Viện Chăn nuôi trong công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lĩnh vực chăn nuôi.

PGS.TS Phạm Doãn Lân, sinh năm 1975, quê ở xã Sơn Đà, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội. Ông Lân tốt nghiệp Cử nhân Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Tiến sĩ ngành Công nghệ gen động vật.

Ông Lân làm việc tại Viện Chăn nuôi từ năm 1998, trải qua các vị trí Nghiên cứu viên Bộ môn động vật quý hiếm và đa dạng sinh học, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ tế bào động vật.

Quyền Viện trưởng Viện Chăn nuôi PGS.TS Phạm Doãn Lân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: vienchannuoi

Từ tháng 12/2020 đến nay, ông Lân là Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi, trực tiếp chỉ đạo nhiều nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến công trình nhân bản thành công lợn Ỉ bằng tế bào soma tai, do ông Lân là Chủ nhiệm đề tài.

Đây là công trình khoa học tiêu biểu, tạo nên dấu mốc khẳng định năng lực nghiên cứu của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Với những đóng góp nổi bật trong khoa học và quản lý, PGS.TS Phạm Doãn Lân đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2025), Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ (2021), cùng nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Phạm Doãn Lân bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Viện Chăn nuôi tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiên phong trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, góp phần xây dựng ngành chăn nuôi Việt Nam hiện đại, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

"Viện sẽ quan tâm, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, nhà khoa học được phát huy năng lực, cống hiến và trưởng thành; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng Viện Chăn nuôi trở thành trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực trong lĩnh vực chăn nuôi và công nghệ sinh học", ông Lân khẳng định.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng công bố Quyết định số 3085/QĐ-BNNMT về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Phạm Công Thiếu, Viện trưởng Viện Chăn nuôi, kể từ ngày 01/11/2025.

Được biết, 4 con lợn Ỉ được nhân bản từ tế bào soma mô tai (trưởng thành) chào đời vào ngày 10/3/2021 đến nay đang phát triển khoẻ mạnh, con lớn nhất nặng khoảng 70kg. 4 con lợn này hiện được chăm sóc tại Trung tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương (Viện Chăn nuôi) và đã cho khai thác tinh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc làm chủ công nghệ nhân bản lợn Ỉ từ tế bào soma mô tai (tế bào trưởng thành) là bước đột phá, quan trọng về khoa học công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực nhân bản động vật.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Ngồi trò chuyện với chúng tôi nhưng thỉnh thoảng ông Đoàn Viết Thành, nông dân nuôi cá lồng ở xã Tiền Phong vẫn nhìn về phía đàn cá đặc sản là cá lăng, cá trắm đen to bằng bắp chuối trong lồng nuôi ở lòng hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập, hồ Hòa Bình thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình) trước mặt đang tới kỳ xuất bán, không giấu được nụ cười mãn nguyện...

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nhà nông
Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

Nhà nông
Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

Lâm Đồng: Một thanh niên hái trộm cà phê rồi giấu trong vườn, quay trở lại lấy thì bị bắt giữ

Nhà nông
Lâm Đồng: Một thanh niên hái trộm cà phê rồi giấu trong vườn, quay trở lại lấy thì bị bắt giữ

Một ông nông dân "liều ôm" ruộng bỏ hoang biến thành cánh đồng lúa rộng 50ha ở Hải Phòng, "bỏ túi" 600 triệu/năm

Nhà nông
Một ông nông dân 'liều ôm' ruộng bỏ hoang biến thành cánh đồng lúa rộng 50ha ở Hải Phòng, 'bỏ túi' 600 triệu/năm

Đọc thêm

Giải cứu 3 người dân Nghệ An mắc kẹt trong rừng ở Quảng Trị
Tin tức

Giải cứu 3 người dân Nghệ An mắc kẹt trong rừng ở Quảng Trị

Tin tức

Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị vừa giải cứu thành công 3 người dân quê tỉnh Nghệ An bị mắc kẹt trong rừng do lũ lụt.

Tin chiều 4/11: Nhiếp chính vương Malaysia tiết lộ sốc về FIFA
Thể thao

Tin chiều 4/11: Nhiếp chính vương Malaysia tiết lộ sốc về FIFA

Thể thao

Nhiếp chính vương Malaysia tiết lộ sốc về FIFA; HLV Alonso tin tưởng Wirtz thành công ở Liverpool; U17 Việt Nam thắng đậm U17 Campuchia trong trận đấu tập tại PVF; HLV Ancelotti triệu tập ĐT Brazil, loại Neymar và Antony; Lamine Yamal bị đồn qua lại với người mẫu Italia

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11): Xoay trục, loạt cổ phiếu tím trần kéo VN-Index tăng vọt cuối phiên
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11): Xoay trục, loạt cổ phiếu tím trần kéo VN-Index tăng vọt cuối phiên

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11) ghi nhận cú "đảo chiều" ngoạn mục. Sau phiên sáng bị sắc đỏ bao trùm và tâm lý bi quan lan rộng, thị trường chứng khoán bất ngờ tăng vọt trong phiên chiều, khi dòng tiền nội quay lại giải ngân chủ động.

Bộ Công an phát động phong trào 'Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất' trong toàn lực lượng
Tin tức

Bộ Công an phát động phong trào "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trong toàn lực lượng

Tin tức

Bộ Công an phát động phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", kêu gọi toàn lực lượng công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân.

Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng

Kinh tế

Giá vàng hôm nay chiều ngày 4/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với hôm qua. Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất lớn khi cửa hàng vừa mở bán vài tiếng đã hết hàng.

Loại thịt được coi như 'nhân sâm động vật', ăn vào mùa đông để bồi bổ ngũ tạng, hầm cách này cực thơm ngon
Gia đình

Loại thịt được coi như "nhân sâm động vật", ăn vào mùa đông để bồi bổ ngũ tạng, hầm cách này cực thơm ngon

Gia đình

Ăn loại thịt này vào mùa thu đông không chỉ bồi bổ ngũ tạng, bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, giúp cơ bắp và xương cốt chắc khỏe.

80 năm - hành trình khẳng định vai trò trụ cột đầy tự hào của ngành nông nghiệp
Nhà nông

80 năm - hành trình khẳng định vai trò trụ cột đầy tự hào của ngành nông nghiệp

Nhà nông

Từ những ngày đầu giành độc lập, khi đói nghèo và hoang tàn phủ bóng khắp đồng ruộng, đến hôm nay – khi Việt Nam trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới – hành trình 80 năm của ngành nông nghiệp Việt Nam là câu chuyện về nghị lực, sáng tạo và khát vọng vươn lên của một dân tộc gắn bó máu thịt với ruộng đồng. Mỗi giai đoạn đều ghi dấu những kỳ tích, khẳng định vai trò trụ cột của nông nghiệp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng, ca sĩ Thế Vũ đối mặt án tù vì đánh bạc hơn trăm tỷ
Pháp luật

Ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng, ca sĩ Thế Vũ đối mặt án tù vì đánh bạc hơn trăm tỷ

Pháp luật

Viện Kiểm sát đề nghị phạt ca sĩ Vũ Hà 100 triệu đồng trong vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ tại King Club. Cùng vụ án, ca sĩ Thế Vũ bị cáo buộc đánh bạc hơn 100 tỷ đồng và đối mặt với mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc từ chối mua dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ
Thế giới

Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc từ chối mua dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới

Hãng tin Mỹ Bloomberg cho biết, các nhà máy lọc dầu lớn nhất của Trung Quốc đã hủy một số lô hàng dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được phân công giữ chức vụ mới
Tin tức

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được phân công giữ chức vụ mới

Tin tức

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại gia xây lắp và hạ tầng vào mùa 'bội thu': Vinaconex, CC1, PC1 dồn dập báo lãi tăng phi mã
Kinh tế

Đại gia xây lắp và hạ tầng vào mùa "bội thu": Vinaconex, CC1, PC1 dồn dập báo lãi tăng phi mã

Kinh tế

Vinaconex ghi nhận lãi sau thuế 9 tháng tăng gấp 5 lần so với năm liền trước. CC1 cũng chứng kiến lợi nhuận quý III/2025 tăng tới 394%. Taseco cũng khép lại quý III/2025 với doanh thu thuần tăng đột biến, lên hơn 1.238 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Khi những “thế lực” phong trào cùng chung nhịp đập
Thể thao

Khi những “thế lực” phong trào cùng chung nhịp đập

Thể thao

Lần đầu tiên, hai giải Hà Đông Super League và Bắc Từ Liêm Super Cup “bắt tay” tổ chức một sự kiện chung – Giải Bóng bàn Siêu Cup Hà Nội 2025. Đây được xem là bước ngoặt đáng nhớ, đánh dấu sự gắn kết và chuyên nghiệp hóa của phong trào bóng bàn Thủ đô.

Hành trình 5 năm giải thưởng VinFuture: Ký ức không quên giữa những ngày thế giới phong tỏa vì đại dịch
Tin tức

Hành trình 5 năm giải thưởng VinFuture: Ký ức không quên giữa những ngày thế giới phong tỏa vì đại dịch

Tin tức

Năm 2025, VinFuture tròn 5 tuổi. Dù vẫn còn non trẻ, song giải thưởng đã trở thành biểu tượng toàn cầu của khoa học vị nhân sinh, nơi tri thức gắn liền với sứ mệnh phụng sự con người. Hạt giống cho vị thế hôm nay của VinFuture được gieo ngay từ mùa giải đầu tiên, khi Việt Nam viết nên câu chuyện phi thường về bản lĩnh dân tộc và khát vọng vươn tầm giữa tâm dịch Covid-19.

Đánh bạc 7 triệu USD, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị đề nghị đối đa 4 năm 6 tháng tù
Pháp luật

Đánh bạc 7 triệu USD, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị đề nghị đối đa 4 năm 6 tháng tù

Pháp luật

Trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman, viện kiểm sát đề nghị tòa phạt ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù và ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

NÓNG: 15h chiều nay, Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5 đối với bão Kalmaegi
Tin tức

NÓNG: 15h chiều nay, Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5 đối với bão Kalmaegi

Tin tức

Từ 15h chiều nay 4/11, tỉnh Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5, trước khi bão Kalmaegi sắp đổ bộ đất liền.

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng
Văn hóa - Giải trí

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh - người tiên phong đưa hài kịch băng đĩa đến với đại chúng và vẫn giữ được sức hút mãnh liệt ngay cả trong năm 2025, thế nhưng sự nghiệp của ông vẫn gắn liền với câu chuyện "lỡ hẹn" danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Học sinh lớp 10 bị bạn cùng trường hành hung, tiên lượng xấu, gia đình trông chờ phép màu
Xã hội

Học sinh lớp 10 bị bạn cùng trường hành hung, tiên lượng xấu, gia đình trông chờ phép màu
10

Xã hội

Sau khi bị đánh hội đồng vào sáng 31/10, em N.T.A.T (học sinh lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp - lớp 10 hệ Giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa) vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Lực cầu bắt đáy cổ phiếu bất động sản nhập cuộc, VN-Index hồi lên trên vùng 1.650 điểm
Nhà đất

Lực cầu bắt đáy cổ phiếu bất động sản nhập cuộc, VN-Index hồi lên trên vùng 1.650 điểm

Nhà đất

Kết phiên 4/11, sắc xanh và tím lan tỏa mạnh mẽ trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Thị trường có phiên hồi phục xác nhận tạo đáy sau hơn 2 tuần điều chỉnh bằng mức tăng trên 34 điểm, lên mức gần 1,652 điểm.

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thiếu đá xây dựng, Sở NNMT tỉnh Đồng Nai có đề xuất quan trọng này
Nhà nông

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thiếu đá xây dựng, Sở NNMT tỉnh Đồng Nai có đề xuất quan trọng này

Nhà nông

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu hiện phát sinh gần 370 ngàn m3 đá xây dựng, ngoài khối lượng đã phân khai của UBND tỉnh Đồng Nai.

Báo chí Malaysia phẫn nộ, yêu cầu quan chức FAM từ chức ngay lập tức
Thể thao

Báo chí Malaysia phẫn nộ, yêu cầu quan chức FAM từ chức ngay lập tức

Thể thao

Sau án phạt từ FIFA, báo chí Malaysia dậy sóng, yêu cầu quan chức FAM từ chức, chịu trách nhiệm và vạch trần những kẻ lừa dối trong liên đoàn bóng đá nước này.

Tin mới nhất, Mỹ tạm hoãn lệnh cấm nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam, Philippines, Indonesia, Sri Lanka
Nhà nông

Tin mới nhất, Mỹ tạm hoãn lệnh cấm nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam, Philippines, Indonesia, Sri Lanka

Nhà nông

Từ 1/1/2026, lệnh cấm nhập khẩu ghẹ (swimming crab) từ Việt Nam, Philippines, Indonesia và Sri Lanka sẽ được tạm hoãn cho đến khi Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA/NMFS) hoàn tất việc xem xét lại các “khả năng so sánh tương đương”.

Dấu ấn ‘White Night ’ - Đêm nhạc hoàng gia Nga dành tặng khách hàng Techcombank Private
Kinh tế

Dấu ấn ‘White Night ’ - Đêm nhạc hoàng gia Nga dành tặng khách hàng Techcombank Private

Kinh tế

Trong 2 tối 1 và 2/11 vừa qua, người yêu âm nhạc thủ đô đã được thưởng thức trọn vẹn âm nhạc cổ điển Nga, với ‘âm thanh Leningrad’ đặc trưng do Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg biểu diễn trong khuôn khổ chương trình hòa nhạc ‘White Night’ - Đêm Trắng. Chương trình do ngân hàng Techcombank độc quyền tài trợ, dành riêng cho Quý hội viên Techcombank Private, với mong muốn trở thành cầu nối tiên phong, đưa di sản văn hóa vượt thời gian về với Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại gi

Tin bão mới nhất: Dự báo bão KALMAEGI - bão số 13 có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, Thủ tướng chỉ đạo khẩn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Dự báo bão KALMAEGI - bão số 13 có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI sau khi trở thành cơn bão số 13 vẫn giữ cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Trước những dự báo mới nhất về cơn bão này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 208/CĐ-TTg về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.

CSGT TP.HCM mở đợt kiểm tra gắt gao, xử lý học sinh chạy xe máy trên 50 phân khối
Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM mở đợt kiểm tra gắt gao, xử lý học sinh chạy xe máy trên 50 phân khối

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 4/11, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã ra quân thực hiện cao điểm xử lý học sinh vi phạm luật giao thông.

Kỳ tích cứu sống nam thanh niên 19 tuổi ngừng tim 4 lần sau đuối nước
Xã hội

Kỳ tích cứu sống nam thanh niên 19 tuổi ngừng tim 4 lần sau đuối nước

Xã hội

Trải qua 4 lần ngừng tim, tưởng như không còn cơ hội sống sót nhưng nhờ sự tận tâm, bản lĩnh và chuyên môn cao của các y bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, nam thanh niên 19 tuổi đã được hồi sinh kỳ diệu từ tay tử thần.

“Thi Tướng” Huỳnh Văn Nghệ là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

“Thi Tướng” Huỳnh Văn Nghệ là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngày 23/9/1945, Nam Bộ đứng dậy kháng chiến, bắt đầu trang sử vàng oanh liệt “đi trước về sau”. Một người Nam Bộ vừa cầm súng, vừa cầm bút bước vào kháng chiến, để rồi trở thành một nhà chỉ huy quân sự tài ba, một nhà thơ nổi tiếng, được nhân dân yêu quý gọi là “Thi tướng”. Đó là Huỳnh Văn Nghệ, còn gọi là Tám Nghệ (1914-1977).

Một nông dân sáng chế máy phun thuốc bảo vệ thực vật ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, cả làng phục lăn
Nhà nông

Một nông dân sáng chế máy phun thuốc bảo vệ thực vật ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, cả làng phục lăn

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Lĩnh, nông dân sáng chế máy phun thuốc bảo vệ thực vật, chế tạo, sản xuất máy móc nông nghiệp ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Nhờ thành quả về những sáng chế, sáng tạo trong sản xuất máy nông nghiệp, anh Lĩnh được vinh danh là Nhà khoa học của nhà nông năm 2024 và đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Ấm áp nghĩa tình Petrovietnam để kịp thời hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiên tai
Xã hội

Ấm áp nghĩa tình Petrovietnam để kịp thời hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiên tai

Xã hội

Trong bối cảnh thiên tai, mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại miền Trung, với tinh thần, văn hóa “nghĩa tình đong đầy”, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái và tập thể người lao động trong Tập đoàn đã kịp thời, trực tiếp triển khai các hoạt động tương trợ, góp phần hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục khó khăn, hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.

Tiết lộ lý do tại sao ông Zelensky và Tổng Tư lệnh Syrsky bất hòa
Thế giới

Tiết lộ lý do tại sao ông Zelensky và Tổng Tư lệnh Syrsky bất hòa

Thế giới

Những bất đồng nghiêm trọng đã nảy sinh giữa Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyy, nhà phân tích quân sự người Anh Alexander Mercuris đưa tin trên kênh YouTube của mình.

Đà Nẵng: Băng đèo sạt lở đưa 4 người dân, trong đó có sản phụ, đi cấp cứu
Xã hội

Đà Nẵng: Băng đèo sạt lở đưa 4 người dân, trong đó có sản phụ, đi cấp cứu

Xã hội

Trưa 4/11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết lực lượng công an và biên phòng đang khẩn trương băng qua các điểm sạt lở để đưa 3 bệnh nhân và một sản phụ đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tin đọc nhiều

1

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: "Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa"

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: 'Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa'

2

Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Đội hình 'trong mơ' trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

3

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

4

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

5

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió