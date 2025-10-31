Quyền Viện trưởng Viện Chăn nuôi là tiến sỹ công nghệ gen, chủ nhiệm đề tài nhân bản 4 con lợn Ỉ đầu tiên ở Việt Nam

Theo Quyết định số 4448/QĐ-BNNMT ngày 27/10/2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ký, PGS.TS Phạm Doãn Lân, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi được bổ nhiệm giữ chức Quyền Viện trưởng Viện Chăn nuôi kể từ ngày 01/11/2025, cho đến khi có quyết định mới về công tác nhân sự.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của tập thể Viện Chăn nuôi trong suốt thời gian qua.



Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến trao quyết định giao quyền Viện trưởng Viện Chăn nuôi đối với ông Phạm Doãn Lân. Ảnh: vienchannuoi

Theo Thứ trưởng Tiến, Viện Chăn nuôi là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển ngành chăn nuôi, từ công nghệ giống, thức ăn, dinh dưỡng, an toàn sinh học đến hệ thống chăn nuôi và chế biến.

“Chúng ta đang bước vào giai đoạn đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Viện Chăn nuôi cần tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong hệ thống khoa học nông nghiệp, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, chỉ đạo xuyên suốt và quyết đoán hơn nữa để tạo nên sức mạnh tập thể, đưa ngành chăn nuôi phát triển bền vững” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao năng lực lãnh đạo, chuyên môn và thành tích nổi bật của PGS.TS Phạm Doãn Lân, người đã có hơn 25 năm gắn bó với Viện Chăn nuôi và ngành chăn nuôi Việt Nam.

Với nhiều kinh nghiệm chuyên môn và quản lý, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tin tưởng ông Phạm Doãn Lân và Ban Lãnh đạo Viện Chăn nuôi sẽ tiếp tục đưa Viện Chăn nuôi phát triển lớn mạnh hơn nữa, tận dụng hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục giữ vững vai trò, vị thế đầu ngành của Viện Chăn nuôi trong công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lĩnh vực chăn nuôi.

PGS.TS Phạm Doãn Lân, sinh năm 1975, quê ở xã Sơn Đà, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội. Ông Lân tốt nghiệp Cử nhân Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Tiến sĩ ngành Công nghệ gen động vật.

Ông Lân làm việc tại Viện Chăn nuôi từ năm 1998, trải qua các vị trí Nghiên cứu viên Bộ môn động vật quý hiếm và đa dạng sinh học, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ tế bào động vật.

Quyền Viện trưởng Viện Chăn nuôi PGS.TS Phạm Doãn Lân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: vienchannuoi

Từ tháng 12/2020 đến nay, ông Lân là Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi, trực tiếp chỉ đạo nhiều nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến công trình nhân bản thành công lợn Ỉ bằng tế bào soma tai, do ông Lân là Chủ nhiệm đề tài.

Đây là công trình khoa học tiêu biểu, tạo nên dấu mốc khẳng định năng lực nghiên cứu của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Với những đóng góp nổi bật trong khoa học và quản lý, PGS.TS Phạm Doãn Lân đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2025), Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ (2021), cùng nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Phạm Doãn Lân bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Viện Chăn nuôi tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiên phong trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, góp phần xây dựng ngành chăn nuôi Việt Nam hiện đại, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

"Viện sẽ quan tâm, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, nhà khoa học được phát huy năng lực, cống hiến và trưởng thành; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng Viện Chăn nuôi trở thành trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực trong lĩnh vực chăn nuôi và công nghệ sinh học", ông Lân khẳng định.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng công bố Quyết định số 3085/QĐ-BNNMT về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Phạm Công Thiếu, Viện trưởng Viện Chăn nuôi, kể từ ngày 01/11/2025.

Được biết, 4 con lợn Ỉ được nhân bản từ tế bào soma mô tai (trưởng thành) chào đời vào ngày 10/3/2021 đến nay đang phát triển khoẻ mạnh, con lớn nhất nặng khoảng 70kg. 4 con lợn này hiện được chăm sóc tại Trung tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương (Viện Chăn nuôi) và đã cho khai thác tinh.



Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc làm chủ công nghệ nhân bản lợn Ỉ từ tế bào soma mô tai (tế bào trưởng thành) là bước đột phá, quan trọng về khoa học công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực nhân bản động vật.