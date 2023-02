Rào chắn cầu vượt chữ C ngả nghiêng, cong vênh như "bẫy" người đi đường ở Hà Nội

Dự án cầu vượt kết cấu thép hình chữ C nối Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc có tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án cầu vượt chữ C dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022, nhưng do nhiều vướng mắc nên dự án phải đẩy lùi đến quý 1/2023.