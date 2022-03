Rồng lửa S-400 Triumf, giăng thiên la địa võng đợi NATO

S-400 Triumf (theo cách gọi của NATO là SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga được đưa vào hoạt động từ năm 2007. S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 400 km. Ngoài ra hệ thống có thể đạt tốc độ 4,8km/giây và nhắm bắn đồng thời 80 mục tiêu.

Theo hãng thông tấn RIA (Nga), hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, kể cả tên lửa tầm trung, đồng thời, trong trường hợp cần thiết, nó cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất.

So với hệ thống đối thủ MIM-104 Patriot của Mỹ, S-400 vượt trội về mọi thông số: Thời gian triển khai chiến đấu nhanh hơn (5 phút so với 30 phút), tầm bắn xa hơn (400 km so với 240 km), số mục tiêu có thể theo dõi cao hơn (300 so với 100), cự lý phát hiện mục tiêu lớn hơn (600 km so với 350 km) cũng như có thể đánh chặn mục tiêu bay nhanh hơn (4,8 km/giây so với 2 km/giây).