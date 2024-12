Sát giờ diễn concert Anh trai "say hi", giá vé Vip giảm 50%, giới trẻ mặc "mát mẻ" sẵn sàng đón idol Sát giờ diễn concert Anh trai say hi, giá vé vip giảm 50%, giới trẻ mặc mát mẻ sẵn sàng đón idol

Chiều nay (9/12), sát giờ diễn concert 4 Anh trai say hi, giới trẻ ùn ùn đổ về sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), mặc dù thời tiết lạnh khoảng 18 độ C nhưng vẫn không ngăn được các fan nữ diện thời trang gợi cảm để đón các idol (thần tượng). Đáng chú ý, mặc dù vé vip chương trình giảm tới 50% nhưng vẫn rất khó bán.