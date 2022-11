Vẫn phát huy tối đa thế mạnh về đính kết, tạo phom 3D cầu kỳ, kỹ thuật cắt laser, trong bộ sưu tập Rainbow in the Forest, Hà Duy thể hiện tay nghề tinh tế ở những mẫu váy dạ hội lộng lẫy dành cho sự kiện thảm đỏ và các buổi tiệc xa hoa. Ở trên mỗi bộ cánh, nhà thiết kế 8X còn chú trọng từng chi tiết thêu, đính đá, lông vũ, hoa 3D ở cầu vai… hoặc cut-out táo bạo ở eo, chân ngực, tôn trọn lên đường cong gợi cảm của người mặc. Các chất liệu khác nhau như lưới, nhung, taffa, vải làm từ sợi tre… được anh mix-macth, tạo nên những điểm nhấn hài hoà trên tổng thể trang phục.

Bộ sưu tập của NTK Hà Duy được mở màn được đôi vợ chồng son Bình An - Phương Nga. Trên đường băng dài 400m, kéo dài từ đỉnh đồi xuống con đường nhỏ ven rừng thông, cặp đôi nắm tay nhau dạo bước, liên tục trao nhau cử chỉ tình tứ. Bình An bảnh bao trong bộ vest nhung, còn Phương Nga lại quyến rũ trong bộ đầm dạ hội cùng tone đỏ đậm. Sự xuất hiện của hai vợ chồng khiến gần 500 khán giả bất ngờ bởi thông tin về cặp đôi được NTK Hà Duy giữ kín cho đến phút chót.

Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên, đôi vợ chồng xuất hiện trước công chúng kể từ sau đám cưới lãng mạn vào hôm 21/10 và tiệc cưới tại quê nhà Phú Thọ hôm 30/10. Bình An cho biết, anh và vợ đều khá bận rộn với công việc - trong khi anh đang quay dự án phim truyền hình mới, Phương Nga cũng hoàn thành lịch học Thạc sĩ và các dự án khác. Cặp đôi vẫn chưa thể sắp xếp thời gian để cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Vì mối quan hệ thân thiết với NTK Hà Duy nên cả hai đã nhận lời để đảm nhận vai trò first face cho bộ sưu tập. Hồi còn hẹn hò, Bình An - Phương Nga cũng từng diễn áo dài tại Huế cho Hà Duy.

Kết lại Rainbow in the Forest là gương mặt siêu mẫu kỳ cựu Thanh Hằng trong bộ cánh đặc biệt được Hà Duy thiết kế riêng cho thần tượng của anh. Chiếc áo trễ vai với những dải màu đủ 7 sắc của cầu vồng cùng chân váy highlow giúp Thanh Hằng khoe trọn đôi chân dài 1,12m.

Trước thử thách là đường catwalk hơi dốc, trơn và dễ trượt do phủ nhiều lá khô nhưng siêu mẫu vẫn dễ dàng chinh phục bằng những bước đi mạnh mẽ cùng thần thái kiêu sa. Cô thậm chí còn tận dụng gốc cây thông nằm trên đường băng để tạo dáng ấn tượng khiến tất cả khách mời đều vỗ tay tán thưởng không ngớt.

Thanh Hằng chia sẻ, vì quý mến NTK Hà Duy nên dù đang thực hiện dự án phim điện ảnh riêng nhưng cô vẫn sắp xếp bay ra Hà Nội để ủng hộ anh. Cô thức dậy và make-up từ 4 giờ sáng, sau đó đáp chuyến bay sớm để di chuyển đến Hà Nội, tiếp tục ngồi ô tô về Đại Lải (Vĩnh Phúc) cho kịp khớp sân khấu vào buổi tổng duyệt lúc trưa. Sau khi hoàn thành vai trò vedette, Thanh Hằng nhanh chóng trở lại Sài Gòn tiếp tục lịch quay phim.

Bên cạnh Bình An - Phương Nga, siêu mẫu Thanh Hằng ở vai trò đặc biệt, bộ sưu tập của NTK Hà Duy còn dành những khoảnh khắc để tôn vinh model béo, model khuyết tay Hà Phương, model nhí… Anh luôn quan niệm, trang phục để giúp phụ nữ hoàn thiện và toả sáng hơn về về ngoài nên dù họ là ai, có hình thể ra sao thì vẫn xứng đáng được diện những bộ cánh đẹp.