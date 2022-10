"Chính nhờ độ chính xác cao mà chỉ cần sử dụng một số lượng đạn tấn công nhỏ hơn nhiều so với trước đây, Nga vẫn đạt được mục đích quân sự của mình, do vậy Kinzhal có thể xem như đã thay đổi cục diện chiến trường", ông Butovsky nói. Theo The Drive.