Chi tiết thú vị nhất về thị trấn này là một luật lệ rất kỳ lạ khi không ai được phép chết ở đây. Để lý giải cho điều này, do nằm trên vòng Bắc Cực, Svalbard có nhiệt độ thường xuyên xuống dưới âm 15 độ C, đôi khi xuống tới âm 25,6 độ C. Điều đó đồng nghĩa với mặt đất và những thứ được chôn vùi dưới lòng đất sẽ ở trạng thái đóng băng gần như vĩnh viên, dù nhiệt độ bề mặt tăng lên trong mùa hè. Ảnh: Bjorn Free.