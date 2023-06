Nữ thần Tự do, Mỹ: Được đặt tại đảo Ellis, New York từ năm 1886, bức tượng Statue of Liberty cao 93 m này được xem là biểu tượng của nước Mỹ. Thời xưa, đây là điều đầu tiên các di dân nhìn thấy khi chuẩn bị cập bến Mỹ. Đặc biệt, phần khung của tượng do Alexandre-Gustave Eiffel, người thiết kế tháp Eiffel của Pháp, xây dựng. Ảnh: Travel + Leisure.