Màn bay chào mừng của tiêm kích SU-30MK2, bên cạnh đó là trình diễn võ, quân khuyển. Chương trình bay chào mừng do lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam đảm nhiệm; trình diễn võ thuật do Bộ đội Đặc công đảm nhiệm; huấn luyện Quân khuyển do Bộ đội Biên phòng đảm nhiệm. Bên cạnh đó, tại Lễ khai mạc còn có phần trình diễn của Đội nữ Quân nhạc và Đoàn Nghi lễ Quân đội nhân dân Việt Nam.