Kho báu Caesarea (Israel): Kho báu này được tìm thấy bởi các thợ lặn khi họ làm việc ở ngoài khơi công viên quốc gia Caesarea. Nó được xem là vô giá vì những ý nghĩa lịch sử. Ban đầu, các thợ lặn không tin vào mắt mình. Họ nghĩ đây là đồ giả. Kho báu gồm 2.000 đồng xu rải rác dưới đáy biển. Chúng được xác định có niên đại từ thế kỷ 10-12. Theo The Travel, các đồng tiền này không thể định giá do giá trị của chúng quá lớn để so với tiền ngày nay.