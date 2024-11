Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc người đàn ông lao vào quán nhậu đánh ghen khiến nạn nhân tử vong ở TP.HCM

TP.HCM: Người đàn ông tử vong vì bị đánh ghen vô cớ trên bàn nhậu

Người đàn ông tử vong vì bị đánh ghen vô cớ trên bàn nhậu. Nguồn: Camera an ninh

Theo thông tin ban đầu, tối 16/11, đối tượng Vĩ cùng vợ và đám bạn ngồi nhậu trong quán ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Lúc này ở bàn bên cạnh có anh N.H.T. (sinh năm: 1983, ngụ huyện Nhà Bè) và một người bạn mặc quần short, áo caro cũng đang ngồi nhậu.

Vợ của Vĩ nhận ra thanh niên mặc quần short là bạn cũ nên qua nói chuyện, xin số điện thoại qua lại. Vĩ thấy vậy nên nghĩ rằng, thanh niên bàn bên ve vãn vợ mình nên ghen tuông, chạy xe máy đi lấy một con dao rồi vài phút sau quay lại quán.

Vĩ xông đến bàn anh T. đang nhậu để hỏi chuyện, người bạn mặc quần short thấy Vĩ cầm dao nên sợ bỏ chạy. Anh T. nghĩ mình không liên quan nên ngồi im thì bị Vĩ đâm vào hông trái khiến anh này tử vong.

Sau khi gây án, Vĩ bị Công an bắt giữ. Hiện Công an huyện Nhà Bè đang củng cố hồ sơ để bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tên cướp vờ hỏi đường rồi táo tợn giật dây chuyền của cụ bà ở Hải Phòng

Tên cướp vờ hỏi đường rồi táo tợn giật dây chuyền của cụ bà ở Hải Phòng. Nguồn: MXH

Sự việc xảy ra hôm 14/11 tại Kiến An, Hải Phòng. Vào khoảng 4h chiều, một cụ bà 76 tuổi đang bị bộ trên đường Trần Phương, thuộc Phường Văn Đẩu. Người đàn ông đi xe máy biển số 15K2- 045.45, bỗng áp sát cụ bà đi trên vệ đường vờ hỏi đường rồi giật dây chuyền nhưng bất thành. Sau đó, đối tượng đã phóng xe tẩu thoát.

Sự việc hiện đã được người dân trình báo lại lên công an phường Văn Đẩu.

Hòa Bình: Xe tải lao xuống mương nước vì tránh xe 16 chỗ vượt ẩu

Xe tải lao xuống mương nước vì tránh xe 16 chỗ vượt ẩu. Nguồn: Gia đình và xã hội

Vụ tai nạn giao thông được camera hành trình của xe tải và xe 16 chỗ ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 17/11, dù đang di chuyển trên đường đèo núi, thế nhưng chiếc xe ô tô khách loại 16 chỗ vẫn tăng tốc, vượt qua liên tiếp 2 xe tải di chuyển phía trước.

Đúng lúc này, một xe tải khác từ phía đường ngược chiều cũng đang đi tới, tình huống bất ngờ khiến lái xe tải lập tức đạp phanh, đánh lái để tránh đâm trực diện với xe khách 16 chỗ. Chiếc xe tải sau đó lao xuống mương nước ven đường, xe khách 16 chỗ may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường QL6, đoạn qua địa bàn xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). Sau va chạm, cabin xe tải mang BKS 752.67 biến dạng nặng, tài xế mắc kẹt bên trong, nạn nhân sau đó đã được người dân và lực lượng chức năng kịp thời cứu thoát, hỗ trợ đưa tới bệnh viện.