Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Quảng Ninh 420km, Lạng Sơn, Bắc Ninh đề phòng gió bão, đêm nay mưa lớn

Tin bão mới nhất hôm nay về bão số 11 (bão MATMO)

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ sáng nay (5/10), vị trí tâm bão số 11 (MATMO) ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Dự báo vị trí, hướng di chuyển của bão số 11

Đến 19 giờ tối nay (5/10), bão số 11 (bão MATMO) đã trên trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 - 25km/h.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo mới nhất về vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 11 (bão MATMO). Ảnh: nchmf.

Đến 7 giờ ngày mai (6/10), bão số 11 (bão MATMO) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h trên trên khu vực biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc). Lúc này bão giảm xuống cấp 9, giật cấp 12. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn.

Đến 19 giờ tối mai, ngày 6/10, bão số 11 (bão MATMO) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Lúc này, bbão suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.

Cảnh báo tác động của bão số 11 (bão MATMO)

Cập nhật tin bão mới nhất về bão số 11 (bão MATMO), do tác động của bão số 11, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6- 8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều nay (5/10), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối nay (5/10), khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối nay (5/10).

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, bản tin dự báo bão cảnh báo, từ đêm nay (5/10), trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8- 10, giật cấp 11-12. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh có khả năng có gió bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; các khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển Tp. Hải Phòng có khả năng có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió bão mạnh cấp 6-8, giật cấp 9- 10; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) có khả năng có gió bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.



Từ đêm nay đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội: Ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão. Dự báo từ gần sáng mai (6/10) đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.