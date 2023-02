Toàn cảnh công trình đường điện 220kV vượt biển dài nhất Đông Nam Á ở Kiên Giang

Công trình đường dây điện vượt biển từ xã Kiên Bình (huyện Kiên Lương) ra thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) có tổng chiều dài hơn 80km, là đường điện vượt biển trên không dài nhất khu vực Đông Nam Á do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 3/2019. Công trình được xếp loại công trình năng lượng cấp I - nhóm B, với tổng mức đầu tư là 2.221 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của EVNSPC và vốn vay tín dụng thương mại. Điểm đặc biệt, công trình hoàn toàn do các nhà thầu trong nước thực hiện; đội ngũ kỹ sư, công nhân là người Việt Nam tự thiết kế, thi công, quản lý, xây dựng. Ngoài ra, vật liệu xây dựng chính của công trình đều do Việt Nam tự sản xuất trong nước, chịu được môi trường muối biển. Công trình đường dây 220kV trên không vượt biển với quy mô 02 mạch; tổng chiều dài 80,4km, trong đó đoạn trên bờ dài 12,6km, đoạn trên biển dài 64,7km, đoạn trên đảo dài 3,1km; 169 vị trí cột, trong đó đoạn trên biển gồm 117 vị trí cột với thiết kế đặc biệt, gồm cột tháp sắt 02 mạch trên không mạ và sơn chống muối biển, tiết diện dây dẫn phân pha 2xAACKP-400/95. Móng trụ điện trên biển được thiết kế với hệ cọc bêtông ly tâm dự ứng lực, đúc sẵn chống nhiễm mặn, liên kết với hệ đài móng bằng bê tông cốt thép có diện tích lên đến 400m2/ móng. Mỗi cột thép cao 55-87 mét, khoảng cách giữa các vị trí cột trung bình 560 mét. Đường dây điện vượt biển 220kV Kiên Bình – Phú Quốc được xây dựng đảm bảo tĩnh không hàng hải, có hệ thống cảnh báo an toàn hàng không theo quy định. Đồng bộ với công trình đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc giai đoạn 1, còn có công trình Trạm biến áp 110 kV Nam Phú Quốc có công suất thiết kế là 2 máy x 63MVA; phần đường dây đấu nối 2 mạch, có 5 vị trí cột, đấu nối từ vị trí tiếp bờ của Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc với Trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc. Quá trình thi công công trình đặt biệt này gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết phức tạp khi thi công trên môi trường biển, thường xuyên mưa, bão, cùng với đại dịch Covid-19 kéo dài, việc điều động máy móc, nhân lực thi công, vận chuyển vật tư, thiết bị gặp nhiều trở ngại, thêm việc giá cả nguyên nhiên liệu, xây dựng biến động, cộng với địa hình, địa chất, thổ nhưỡng phía đảo Phú Quốc rất phức tạp và công tác giải phóng mặt bằng phía 2 bờ Kiên Lương và Phú Quốc gặp nhiều trở ngại,…đã tác động đến mục tiêu, tiến độ của công trình, dự án. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực không biết mệt mỏi của các tập thể, cá nhân thuộc EVNSPC và các nhà thầu thi công, đơn vị giám sát… công trình đã hoàn thành sau hơn 3 năm khởi công". Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc hoàn thành đóng điện vận hành cấp điện áp 110kV, góp phần nâng cao chất lượng và năng lực cung cấp điện cho TP. Phú Quốc, kịp thời san tải cho đường dây cáp ngầm 110kV hiện hữu đang thường xuyên vận hành ở mức tải dần tăng cao, công suất phụ tải đỉnh có lúc tăng lên đến 110 MW. Đặc biệt, công trình vận hành tăng cường khả năng cung cấp điện cho đảo Phú Quốc lên gấp khoảng 5 lần phụ tải hiện hữu, có thể đáp ứng nguồn cung cấp điện đến năm 2035. Sau hơn 3 năm triển khai xây dựng, ngày 14/10/2022, công trình đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc đã chính thức vận hành cấp điện áp 110kV giai đoạn 1. Ông Nguyễn Phước Đức nhấn mạnh: "Công trình hoàn thành tạo điều kiện quan trọng để địa phương phát triển vững mạnh về kinh tế - xã hội, nhất là đáp ứng nhu cầu cho sự phục hồi du lịch tại Phú Quốc sau đại dịch COVID-19, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, từ đó giúp TP. Phú Quốc tiếp đà cất cánh, bay cao, vươn tầm tương xứng với vị thế đảo ngọc". Giai đoạn tiếp theo, EVNSPC sẽ triển khai các công trình đồng bộ các cấp điện áp 22kV-110kV-220kV bao gồm: Dự án tái cấu trúc lưới điện Phú Quốc; hoàn thành phần còn lại của đường dây 110kV Phú Quốc-Nam Phú Quốc; trạm ngắt 110kV Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc-Bắc Phú Quốc và trạm biến áp 110kV Bắc Phú Quốc theo đúng quy hoạch điện lực đã được phê duyệt. EVNSPC mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ các cấp lãnh đạo, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương, tạo điều kiện để đơn vị sớm hoàn thành các hạng mục công trình còn lại. Qua đó, góp phần, đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ TP. Phú Quốc tiếp đà phát triển, giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.