Làng Cự Đà được biết đến bởi còn giữ được nhiều nếp nhà xưa độc đáo, song không gian lại khá chật chội và dòng sông Nhuệ ngày càng ô nhiễm. Một không gian nông thôn nổi tiếng khác của Hà Nội là làng So thuộc xã Cộng Hòa (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Làng So còn có tên là Sơn Lộ, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20km. Đây là ngôi làng cổ được biết đến với đình So nổi tiếng.