Toàn cảnh "mắt thần" giám sát xử phạt hàng nghìn trường hợp vi phạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hình ảnh người vi phạm đến làm việc tại Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cao tốc số 1 sau khi nhận được thông báo yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính. Người vi phạm còn có thể đến trụ sở công an cấp xã, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 135/2021/NĐ-CP.