Tổng Bí thư và các lãnh đạo cấp cao dự lễ ra mắt Trang thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIV

Trang thông tin điện tử chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV được Báo Nhân Dân xây dựng nhằm cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trang thông tin sẽ được cập nhật hằng ngày, với nguồn thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng, phục vụ đối tượng bạn đọc là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cùng các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ ra mắt.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân tại lễ ra mắt.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống của Báo Nhân Dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu nghe giới thiệu về lịch sử của Báo Nhân Dân tại Phòng Truyền thống.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV.

