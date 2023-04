Trái lời bầu Hoàn, CĐV Hải Phòng lại đốt pháo sáng đỏ rực sân Hàng Đẫy

Trước trận đấu tại vòng 6 V.League 2023, Hải Phòng FC đã gửi công văn do Chủ tịch CLB Văn Trần Hoàn ký tới Hà Nội FC để xin 1000 vé xem trận đấu và đề nghị cho đội khách mang 6 kèn và 10 trống vào sân Hàng Đẫy.

Phía Hải Phòng FC cam kết sẽ tuân thủ quy định của ban tổ chức sân Hàng Đẫy, với tinh thần cổ vũ nhiệt tình, văn minh, không đốt pháo sáng, chung tay lan tỏa hình ảnh đẹp của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Ngay từ hiệp 1, pháo sáng đã liên tục "oanh tạc" sân Hàng Đẫy. Lực lượng an ninh phải rất vất vả trong việc xử lý pháo sáng. Thậm chí, không ít CĐV Hải Phòng còn đốt pháo sáng từ bên ngoài sân Hàng Đẫy. Lực lượng an ninh đã có mặt để can thiệp, dập những quả pháo sáng, nhưng CĐV Hải Phòng đốt ở nhiều điểm khác nhau khiến việc ngăn chặn trở nên khó khăn. Việc các CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trong sân khiến cho tình hình an ninh trên sân Hàng Đẫy hỗn loạn. Trong vòng 5 năm trở lại đây, Hà Nội FC đã bị phạt tổng cộng 360 triệu đồng vì để CĐV đốt pháo sáng trong các trận đấu của họ trên sân Hàng Đẫy. Khép lại trận đấu, CLB Hải Phòng thua Hà Nội FC 0-3 và điều đó càng khiến cho các CĐV Hải Phòng thêm thất vọng, đồng thời có những hành động quá khích.