Trải nghiệm xe Trung Quốc Jeacoo J7 PHEV: "Hàng độc" trong phân khúc C-SUV sắp bán ở Việt Nam đấu Honda CR-V

Về thiết kế tổng thể, Jeacoo J7 PHEV sẽ không có sự khác biệt nhiều so với bản thuần xăng. Xe giữ phong cách cao to bệ vệ quen thuộc. Lưới tản nhiệt là những thanh nan dọc viền crom và logo thương hiệu được phủ 3D nằm ở vị trí trung tâm. Đèn định vị được đặt 2 bên với những ô vuông lạ mắt. Trong khi đó, đèn pha của Jeacoo J7 PHEV dạng Projector LED 2 tầng mang đén khả năng chiếu sáng ấn tương. Ngoài ra, đầu xe Jeacoo J7 PHEV còn có thêm hệ thống radar, cảm biến để hỗ trợ an toàn.