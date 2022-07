Trong vài năm trở lại đây, phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ ở Việt Nam liên tục có những cái tên mới góp mặt. Sau sự thành công của Mitsubishi Xpander là sự xuất hiện của Suzuki XL7, Ertiga… và mới nhất là bộ đôi Toyota Avanza Premio, Veloz Cross được coi là viện binh cho Innova.

Trong đó, Toyota Veloz Cross 2022 được người dùng quan tâm hơn cả khi mẫu xe này có thiết kế đột phá của thương hiệu Nhật Bản. Khách hàng luôn đặt lên bàn cân giữa Toyota Veloz Cross và Mitsubishi Xpander, liệu đâu là chiếc xe đáng chọn trong tầm giá.

Ở thị trường Việt Nam, Toyota Veloz Cross 2022 được phân phối với 2 phiên bản giá từ 648 - 688 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng mua xe Toyota Veloz Cross phải kèm “lạc” (chênh giá) vài chục triệu đồng.

Phiên bản Giá bán (triệu đồng) Toyota Veloz Cross CVT 648 Toyota Veloz Cross Top 688

Trong bài viết, hãy cùng trải nghiệm Toyota Veloz Cross Top 2022, phiên bản cao cấp này liệu có đáp ứng kỳ vọng của người dùng Việt?

Ngoại hình Toyota Veloz Cross 2022 bắt mắt

Nếu như trước đây, các dòng xe MPV mang thương hiệu Toyota thường bị đánh giá có thiết kế lạc hậu, cục mịch… thì với Veloz Cross mới là sự thay đổi đáng giá. Mẫu xe này sở hữu ngoại hình trẻ trung hàng đầu trong phân khúc MPV 7 chỗ ở Việt Nam thời điểm này.

Ở phần đầu, Toyota Veloz Cross 2022 khác biệt hẳn với “người anh em” Avanza Premio khi có lưới tản nhiệt dạng vân kim cương sơn đen. Hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED có khả năng tự động/bật tắt.

Sang đến phần thân, Toyota Veloz Cross 2022 có đường gân nổi chạy từ đèn pha đến đèn hậu tạo cảm giác khỏe khoắn cho xe.

“Dàn chân” của chiếc MPV này có kích thước 17 inch dạng phay bóng 2 tông màu. Tuy nhiên, phần ốp ở bánh xe chỉ là chi tiết phụ kiện chứ không phải liền vỏ là điểm trừ của Toyota Veloz Cross 2022.

Gương chiếu hậu của Toyota Veloz Cross 2022 có tính năng chỉnh/gập điện, tích hợp đèn xi-nhan LED cùng thiết kế tách khỏi trụ A khá hiện đại.

Ra đến phần đuôi, Toyota Veloz Cross có dải đèn hậu LED nổi khổi hiện đại và dải LED chạy ngang khoang hành lý mang đến phong cách rất riêng.

Nhìn tổng thể, Toyota Veloz Cross 2022 mang đến thiết kế bắt mắt, đẹp nhất trong các xe MPV của thương hiệu Nhật Bản từ trước đến nay. Tuy nhiên, kích thước của Toyota Veloz Cross khiêm tốn nên nhìn xe khá thấp, cảm giác chưa thanh thoát. Nguyên nhân là bởi chiều cao của Veloz chỉ 1.700mm, thấp hơn đối thủ Xpander 30mm.

Nội thất Toyota Veloz Cross 2022 hoàn thiện kém

Xét ở khía cạnh thẩm mỹ, Toyota Veloz Cross 2022 thực sự đã làm rất tốt khi nhìn tổng thể nội thấp. Tuy nhiên, điểm trừ của mẫu MPV 7 chỗ này đến từ vật liệu hoàn thiện vẫn chỉ là nhựa cứng ở táp-lô, táp-bi trung tâm với độ hoàn thiện chưa tốt.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander đã có nhiều chi tiết da, chỉ khâu thật ở khu vực này rõ ràng là điểm cộng lớn so với Veloz Cross.

Ấn tượng nhất ở khu vực khoang lái của Toyota Veloz Cross 2022 đến từ màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto với điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, Toyota Veloz Cross 2022 còn khá nhiều tiện ích khác như: sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, cổng sạc điện thoại, điều hòa tự động…

Vô-lăng trên Toyota Veloz Cross 2022 là dạng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Đặc biệt, đây là xe duy nhất trong phân khúc có màn hình kỹ thuật số 7 inch sau vô-lăng mang đến khả năng hiển thị sắc nét, hiện đại.

Chúng tôi không đánh giá cao Toyota Veloz Cross 2022 về không gian khi chiếc xe này mang đến vị trí ngồi khá thấp. Mặc dù khoảng sáng gầm lớn, nhưng khi ngồi ghế xe với đệm mỏng nên vị trí ngồi thấp, tầm quan sát bị hạn chế.

Đặc biệt, dù có giá 688 triệu đồng, nhưng khách hàng vẫn phải chấp nhận ghế xe bọc nỉ pha da. Thực sự, khi trải nghiệm xe vào mùa hè, ghế của Toyota Veloz Cross mang đến cảm giác bí bách, khó chịu dù bật điều hòa.

Không gian hàng ghế phía sau của Veloz Cross khá hạn chế và chủ yếu dành cho trẻ em, phần trần thấp nên khi ngồi ở đây tương đối chật.

Điểm thay đổi tích cực của Toyota đến từ khả năng gập ghế phẳng với mặt sàng giúp người dùng có nhiều lựa chọn không gian chứa đồ hơn.

Vận hành Toyota Veloz Cross 2022

“Trái tim” Toyota Veloz Cross 2022 là động cơ xăng, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm kết hợp với hộp số vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước và 3 chế độ lái: Eco, Normal, Power.

Những thông số trên giống các mẫu xe MPV 7 chỗ cùng phân khúc, nhưng trải nghiệm Toyota Veloz Cross 2022 đều chưa khiến chúng tôi hài lòng.

Đầu tiên, khi mở cánh cửa xe, Veloz mang đến cảm giác khá mỏng manh. Tiếng cửa đóng mang đến cảm giác xe không chắc chắn, thực tế việc mẫu xe này sử dụng tôn mỏng nên khá tránh khỏi cảm giác đó. Thậm chí, khi đè mạnh ngón tay xuống vỏ ở khu vực trần xe, chúng còn lún xuống.

Rõ ràng, vỏ Toyota Veloz Cross 2022 mỏng, mang đến cảm giác thiếu an toàn và khả năng cách âm cũng khá kém.

Khi cầm lái Toyota Veloz Cross 2022, điều chúng tôi cảm nhận được rõ nhất là chiếc xe này không mang đến sự đầm chắc. Cảm giác vô-lăng rung lắc khá nhiều khi vận hành ở tốc độ cao là điểm trừ lớn.

Đặc biệt, tiếng ồn động cơ, hộp số CVT vọng vào khoang nội thất của Toyota Veloz Cross khá rõ rệt. Tiếng “gào” của động cơ vô cùng lớn mỗi khi tăng tốc gây ra sự khó chịu cho hành khách ở trong khoang lái.

Một phần vì hộp số CVT ồn ào thì ai cũng hiểu được, nhưng một phần do động cơ xe Veloz Cross do Daihatsu sản xuất không mang đến khả năng tối ưu tốt khi vận hành so với những cỗ máy do chính Toyota làm ra. Khi chở full tải, động cơ còn “gào” lớn hơn, cho thấy Veloz Cross đang làm việc quá sức.

Bù lại, Toyota Veloz Cross 2022 lại có khả năng tăng tốc ở giai đoạn đầu rất tốt khi hộp số CVT chuyển số nhanh, mượt mà là điểm mà chúng tôi ấn tượng.

Khi di chuyển trong nội đô, vô-lăng của Toyota Veloz Cross 2022 rất nhẹ nhàng giúp người lái khá nhàn nhã. Tuy nhiên, chạy cao tốc chiếc xe lại khá rung nên cảm giác chưa thực sự an tâm và Veloz Cross dù rất nhiều công nghệ an toàn, nhưng lại thiếu ga hành trình, tính năng cơ bản để chạy cao thì Toyota lại cắt mất.

Ngoài chạy nội đô, cao tốc… đội ngũ đánh giá xe chúng tôi còn thử Toyota Veloz Cross 2022 ở một số đoạn đường lầy lội. Khi vào những đoạn đường trơn trượt, Toyota Veloz Cross nhanh chóng mất kiểm soát khi hệ thống cân bằng điện tử liên tục báo.

Có thời điểm, khi qua vũng lầy, bánh xe mất độ bám đường và không thể tự vượt qua. Khi đó, chúng tôi phải tắt cân bằng điện tử trên Toyota Veloz Cross, lùi xe lại và lấy để vượt qua đoạn đường trơn trượt dù nó không phải là vũng sâu.

Nhìn chung, ở khả năng vận hành, chúng tôi đánh giá cao Toyota Veloz Cross 2022 với khả năng tăng tốc nhanh, mượt mà, vô-lăng nhẹ nhàng.

Ở chiều ngược lại, cầm lái Veloz Cross, chúng tôi chưa cảm nhận được sự đầm chắc cần thiết, động cơ quá ồn ào và khả năng bám được của xe rất hạn chế.

Kết luận

Toyota Veloz Cross 2022 thực sự là sự phá cách, thay đổi, không còn bảo thủ của thương hiệu Nhật Bản về thiết kế nội/ngoại thất.

Mặc dù vậy, về khả năng vận hành, Toyota Veloz Cross 2022 chưa làm thỏa mãn người dùng khi động cơ yếu, “gào” to, chưa có sự đầm chắc cần thiết và thiếu tính năng kiểm soát hành trình nên việc di chuyển đường dài rất bất tiện.

Ưu điểm

- Thiết kế bắt mắt

- Nhiều công nghệ an toàn, tiện nghi

Nhược điểm

- Cảm giác lái chưa tốt

- Thiếu kiểm soát hành trình

- Động cơ yếu, tiếng ồn lớn

- Khả năng bám đường còn hạn chế

Bài và ảnh: Khải Phạm