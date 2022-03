Trực thăng Ka-52 của Nga - "kẻ huỷ diệt" trên chiến trường Ukraine

Thiết kế của Ka-52 dựa trên phiên bản trực thăng Ka-50, với mức độ tương đồng vào khoảng 85%.

Trong khi Ka-50 là trực thăng một chỗ ngồi, Ka-52 bố trí một buồng lái hai chỗ xếp bên cạnh nhau và có thể được điều khiển bởi bất cứ thành viên nào trong hai phi công. So với Ka-50, phần mũi của Ka-52 rộng hơn, do mức độ bọc giáp ở buồng lái giảm đi do phần mũi là nơi lắp đặt một số thiết bị điện tử, radar.