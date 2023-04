Theo tìm hiểu, đường Nguyễn Hoàng có lộ giới quy hoạch là 37,5m. Trong đó, chiều rộng 17,5m thuộc dự án khu đô thị An Phú - An Khánh của Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà TP.HCM, phần này đã đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn chỉnh. Về 20m bề rộng còn lại, thuộc dự án khu đô thị phát triển An Phú, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm chưa đầu tư xây dựng do chưa hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng.