33 dự án tạo việc làm, tăng thu nhập, có mô hình nuôi dúi

Quảng Khê là xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Đắk Plao, Quảng Khê (tỉnh Đắk Nông cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng mới).

Sau khi sáp nhập, toàn xã Quảng Khê có gần 18.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 25%.

Chính vì thế, các Chương trình mục tiêu quốc gia như Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; Xây dựng nông thôn mới luôn được địa phương quan tâm, triển khai.

Giai đoạn 2021-2025, xã Quảng Khê được phân bổ hơn 90,3 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên và đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Mô hình nuôi dúi đã giúp gia đình anh Sùng A Sà (áo cam) có thu nhập ổn định.

Ông Trần Duy Tráng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Khê cho hay, từ nguồn vốn được phân bổ, địa phương đã triển khai 33 dự án sinh kế như trồng cà phê, trồng dâu nuôi tằm, nuôi bò, dê, dúi, thỏ… với 364 hộ dân tham gia và trực tiếp hưởng lợi.

Các dự án được lựa chọn dựa trên đặc thù thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán canh tác của từng vùng, bảo đảm vừa phù hợp, vừa mang lại hiệu quả thực tế.

Ông Tráng cũng giới thiệu đến phóng viên mô hình nuôi dúi của gia đình anh anh Sùng A Sà (thôn 5, xã Quảng Khê).

Anh Sùng A Sà là người cần cù, chịu khó, ham học hỏi, sau khi được hỗ trợ vốn thực hiện mô hình nuôi dúi đã giúp anh có thu nhập ổn định, tăng thu nhập cho gia đình.

Đang chặt những cây mía cho dúi ăn, anh Sùng A Sà cho biết, trước đây, anh có tìm hiểu và thích nên tự mua 7 cặp dúi về nuôi thử. Tuy nhiên, do kỹ thuật nuôi dúi chưa có nhiều, nguồn vốn ít nên mô hình vẫn chưa phát triển, kinh tế gia đình vẫn còn khó khăn.

Anh Sùng A Sà bên con dúi trưởng thành, có giá bán khoảng 600.000 đồng/kg.

Năm 2024 tôi được hỗ trợ 12 con dúi giống trị giá 3 triệu đồng mỗi cặp, trước đó mình lại từng nuôi dúi rồi nên mình quyết tâm thực hiện để phát triển kinh tế gia đình. Sau khi thực hiện mô hình, tôi còn được cán bộ khuyến nông của xã hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chăm sóc dúi nên đàn dúi đã sinh trưởng, phát triển ổn định.

Hiện nay, tôi đang tập trung nhân đàn, làm sao để đàn dúi phát triển mạnh, khi số lượng lớn thì doanh thu sẽ cao.

Hiện, giá bán dúi trưởng thành vào khoảng 550 – 600 ngàn đồng/kg dúi thịt và 3 triệu đồng/cặp dúi giống thì mỗi năm sau khi trừ các khoản chi phí tôi sẽ có thu nhập hơn 150 triệu đồng”, anh Sùng A Sà phấn khởi nói.







Nghề nuôi dúi-con đặc sản có nguồn gốc là động vật hoang dã có răng cửa y như răng chuột được chính quyền xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là địa bàn tỉnh Đắk Nông) đánh giá có hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân giảm nghèo bền vững, làm giàu.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Sùng A Sà còn nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật nuôi dúi, cách làm cho người dân trong vùng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Anh Sùng A Sà cho biết, nếu địa phương hỗ trợ tham quan các trại nuôi dúi lớn để học hỏi kinh nghiệm thì người dân sẽ phát triển mô hình hiệu quả hơn nữa.

Ông Trần Duy Tráng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Khê cho biết, hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã Quảng Khê giảm trên 3%, riêng trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 6%.

Hiện nay, toàn xã còn 213 hộ nghèo (chiếm 4,69%) trong đó có 174 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 81% tổng số hộ nghèo. Mục tiêu của xã đến năm 2030 là giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,7%.

“Bên cạnh hỗ trợ vốn và con giống, địa phương còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hội, đoàn thể thường xuyên mở lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận kiến thức mới. Chính quyền cũng đẩy mạnh kết nối tiêu thụ, liên kết chuỗi sản xuất để giúp người dân yên tâm làm ăn”, ông Tráng chia sẻ.

Ông Tráng cho biết thêm, thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đã triển khai các chương trình cho vay ưu đãi, giúp hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có vốn đầu tư phát triển kinh tế.

Đây là nguồn lực quan trọng, khuyến khích bà con mạnh dạn vươn lên làm giàu ngay trên quê hương mình.

Từ nguồn lực đó, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn xã Quảng Khê đã được tiếp cận vốn, cây, con giống để phát triển những mô hình sinh kế.

Nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Các mô hình như trồng dâu nuôi tằm, nuôi bò, nuôi dê, phát triển cây ăn trái… đang dần khẳng định hướng đi đúng đắn, vừa phù hợp điều kiện tự nhiên, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế lâu dài.