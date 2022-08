Vẻ đẹp hút hồn ở xứ sở "Hoa vàng trên cỏ xanh"

Thác Vực Hòm nằm ở thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa 30km về phía Bắc. Để đến được nơi đây, du khách phải trải qua những con đường uốn lượn lởm chởm đá và những con dốc quanh co.