Nhiệt độ tại sân vận động Việt Trì tối ngày 15/12 chỉ 15 độ C, rất lạnh, nhưng gần 2 vạn khán giả vẫn đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Chính vì điều này, nhiệm vụ đảm bảo an ninh của Thái Thị Nhi và các cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ càng được quan tâm ở mức cao nhất.