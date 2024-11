Đường trục chính Đông Tây với vốn đầu tư 730 tỷ đồng kết nối trực tiếp TP.Dĩ An (tình Bình Dương) và TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã chính thức sử dụng từ tháng 8/2024. Tuyến đường được khởi công vào tháng 3/2021, có điểm đầu kết nối với quốc lộ 1K (Bình Dương), điểm cuối dẫn thẳng vào bến xe Miền Đông mới.





Tuyến đường trục chính Đông Tây với vốn đầu tư 730 tỷ đồng. Ảnh: Gia Linh

Công trình có chiều dài 3km, trải dài qua 3 phường Đông Hòa, Bình An, Bình Thắng thuộc TP.Dĩ An tỉnh Bình Dương. Tuyến đường được mở rộng từ 12m lên 32m với 6 làn xe chạy, mỗi bên vỉa hè 3m. Cung đường này đã được đầu tư hệ thống chiếu sáng, cây xanh, cống thoát nước... Sau khi khánh thành toàn tuyến, dự án được kỳ vọng giúp kết nối từ TP.Thủ Đức qua TP.Dĩ An thuận tiện.

Ghi nhận của Dân Việt, cuối tháng 11/2024, khu vực tuyến đường đi qua, nhiều công trình chung cư cao tầng, dự án căn hộ được tập trung xây dựng, dân cư sinh sống đông đúc.

Nhiều cơ sở kinh doanh, cửa tiệm được tập trung về khu vực gần với làng Đại học TP.Thủ Đức tạo khung cảnh nhộn nhịp.

Con đường kết nối trực tiếp TP.Dĩ An (tình Bình Dương) và TP.Thủ Đức (TP.HCM). Ảnh: Gia Linh

Nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi vì tuyến đường thay đổi hoàn toàn diện mạo mĩ quan khu vực, đồng thời giúp kết nối giao thông, di chuyển đển TP.HCM nhanh chóng. Tuy nhiên, dù tuyến đường đã được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2024 nhưng vẫn còn đoạn chưa làm, chưa thể kết nối trực tiếp đến Xa lộ Hà Nội.

Khu vực tuyến đường đi qua, nhiều công trình chung cư cao tầng, dự án căn hộ được tập trung xây dựng. Ảnh: Gia Linh

Theo UBND TP.Dĩ An, dự án đường Trục chính Đông Tây (được phê duyệt từ năm 2018) từ Quốc lộ 1K đến điểm ranh dự án đường Xa lộ Hà Nội mở rộng. Đến nay, dự án đường Trục chính Đông Tây đã thực hiện hiện xong. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể kết nối với Xa lộ Hà Nội vì còn một đoạn vẫn chưa làm.

Dù tuyến đường đã được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2024 nhung vẫn còn đoạn chưa thông suốt, khoảng 50m. Ảnh: Gia Linh

Đoạn chưa làm còn khoảng 50m. Nguyên nhân vì 50m này là phần đất thuộc dự án đường Xa lộ Hà Nội mở rộng do TP.HCM làm chủ đầu tư. Hiện nay, phía TP.HCM vẫn chưa triển khai dự án này. Việc này ảnh hưởng đến việc lưu thông đường Trục chính Đông Tây.

Vì 50m chưa thể giải phóng mặt bằng, tuyến đường siêu đẹp nối liền 2 địa phương vẫn đứt quãng. Ảnh: Gia Linh

UBND TP.Dĩ An cho biết đoạn cuối 50m kết nối với Xa lộ Hà Nội này có tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Theo kế hoạch, TP.Dĩ An sẽ thực hiện hoàn thành vào tháng 12/2024 và thông suốt toàn tuyến trục chính Đông Tây, kết nối từ Quốc lộ 1A đến Xa lộ Hà Nội.