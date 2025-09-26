Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long khiến nữ sinh tử vong: Tài xế gây tai nạn mất khả năng nhận thức sau khi bị bắn

Tại đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông tin cho bà Hiền về kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1979), tài xế có liên quan vụ tai nạn giao thông nói trên.

Bà Nguyễn Thị Hiền đến làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vào chiều 26/9.

Theo thông báo kết luận, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Trung không có bệnh lý tâm thần.

Tuy nhiên, kể từ lúc bị bắn (28/4/2025) đến hiện tại, Trung có bệnh lý tâm thần.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long kết luận, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Trung đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Còn hiện tại, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do bị mất trí mức độ trung bình.

Tuy nhiên, bà Hiền cho biết, không đồng ý với kết luận giám định này và yêu cầu giám định ở một đơn vị khác. Tại buổi làm việc, công an tiếp tục hỏi về mức bồi thường nhưng bà Hiền cho biết, sẽ nêu mức bồi thường cụ thể khi ra tòa án.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã có thông báo về việc khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sau 3 tháng điều tra, cơ quan điều tra đã gia hạn thêm 3 tháng nữa.

Đến ngày 5/8/2025, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trung để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Do điều kiện sức khỏe (đang điều trị bệnh, chưa tỉnh táo, chưa thể nói chuyện và chưa đủ sức khỏe làm việc) của bị can Trung, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà, vợ bị can ký nhận.

Qua điều tra, phía công an xác định, Trung là tài xế điều khiển ôtô tải mang biển kiểm số: 84C-102.77 đã vượt ôtô bán tải biển số: 61C.567.14 đang dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến T. tử vong.

Liên quan đến vụ việc trên, cho rằng cái chết của con gái không được xử lý khách quan, ngày 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của cháu Trân) đã tìm đến nhà người tài xế Trung và bắn anh này bằng súng tự chế (loại Rulo), sau đó tự sát.

Ông Phúc và anh Trung đều được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, ông Phúc không qua khỏi. Còn tài xế Trung đã qua cơn nguy kịch, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, đã cho xuất viện về nhà.