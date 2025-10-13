Vụ xe khách lật khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 13/10, tại Km4+100 tuyến đường tỉnh 172, đoạn qua thôn 8, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.xx (chở hơn 20 người) đang lưu thông theo hướng Việt Cường – Minh Phú thì bất ngờ mất lái, lao vào taluy dương bên đường.

Chiếc xe khách bị nạn lật nghiêng, trượt dài hàng chục mét trên đường. Ảnh: PV.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách lật nghiêng, trượt dài, phần đầu xe biến dạng, nhiều hành khách hoảng loạn kêu cứu. Người dân sống gần hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ, cùng lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vừa thoát khỏi chiếc xe bị tai nạn, vẫn chưa hết bàng hoàng, em Giàng Thị Mê trú tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La cho biết: "Lúc đó trên xe đông người, các ghế đều có người, rất may em chỉ bị xây xát nhẹ. Em đang trên đường đi làm ở Bắc Ninh, nhưng bị như thế này thì không đi nữa".

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 3 người tử vong tại chỗ và 5 người bị thương. Ảnh: PV

Còn em Phương một hành khách trên xe kể lại: "Lúc trên xe khi đó em đang ngủ, khi nghe thấy có tiếng hô "xe mất phanh rồi, nhảy xuống đi" thì em tỉnh ngủ và nhảy ra khỏi giường, xuống sàn xe và ôm vào chiếc cột giữa xe".

Tại hiện trường, phần đầu xe bị biến dạng, xăng, dầu chảy tràn ra mặt đường. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 8 người thương, vong. Ảnh: PV

Nhận được tin báo, Trung tá Đặng Trần Hoàng – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng y tế đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông, tránh xảy ra ùn tắc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường làm công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: PV

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả đều âm tính. Theo xác định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe khách bị mất lái khi đi vào đoạn đường cong, dẫn đến lao vào taluy dương.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.