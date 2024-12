Cận cảnh xe máy đi vào đường cấm, phóng tốc độ cao trên đường Vành đai 3 và Đại lộ Thăng Long

Đi vào đường cấm, nhiều tài xế xe máy viện đủ lý do, từ việc không biết đường cấm, không quan sát biển báo, do vội vàng, tắc đường... Có thể nói đây là những lý do không chính đáng, ý thức một bộ phận người tham gia giao thông vẫn rất kém.