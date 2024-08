Xử phạt loạt xe khách chạy rùa bò, bắt khách, dỡ hàng hóa quanh bến Mỹ Đình trước nghỉ lễ 2/9

Nhiều nhà xe vi phạm dừng đỗ, bốc dỡ hàng hóa bị lực lượng chức năng xử lý. Nhiều nhà xe trình bày do hành khách ít, không đủ chi trả xăng xe. Tuy nhiên với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh xã hội quanh các bến bãi mình xử lý, lực lượng chức năng đã giải quyết theo đúng quy định hiện hành.