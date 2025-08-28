



Thông tin ban đầu từ lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 28/8 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn km26 qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng( tỉnh Bình Thuận cũ).

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây qua tỉnh Lâm Đồng( tỉnh Bình Thuận cũ). Ảnh có tính minh hoạ: Ảnh: Bùi Phụ

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 75H-XXX.96 lưu thông hướng Hà Nội – TP.HCM đã xảy ra đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-055.XX chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông làm phần cabin của xe đầu kéo 75H-XXX.96 bị vỡ nát. Tài xế và phụ xe của xe đầu kéo 75H-XXX.96 được xe cứu thương đưa đi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Tuy nhiên, tài xế L.K.D (SN 1985, ở TP Huế) đã tử vong sau đó. Còn phụ xe xây xát nhẹ, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường vụ TNGT khiến 1 tài xế tử vong sau khi 2 xe đầu kéo va chạm trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc Số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông( Bộ Công an) đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và đặt báo hiệu cảnh báo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn.

