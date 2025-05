Phim Hào quang rực rỡ

Hào quang rực rỡ được nhà sản xuất công bố vào tháng 3/2023. Thời điểm ấy, bộ phim được lấy tên ban đầu là Hào quang rực rỡ - The King, lấy cảm hứng từ cuộc đời của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, do Nam Cito và Bảo Nhân đạo diễn. Song khi công bố tên phim, dự án nhận sự phản ứng dữ dội từ công chúng. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng và ê-kíp thông báo thay đổi tên phim thành Hào quang rực rỡ.

Hào quang rực rỡ được nhà sản xuất công bố vào tháng 3/2023. Ảnh: NSX

Trong thông cáo báo chí gửi truyền thông khi ấy, phía Đàm Vĩnh Hưng nói: "Đơn vị sản xuất chịu trách nhiệm quyết định tên phim cũng như câu chuyện họ muốn kể thông qua góc nhìn điện ảnh dựa trên kho tư liệu mà Hưng cung cấp".

Từ đó đến nay, nhà sản xuất lẫn Đàm Vĩnh Hưng không có động thái gì liên quan đến dự án phim tiểu sử này.

Trong sự kiện ra mắt dự án Chốt đơn vào 12/2024, đạo diễn Bảo Nhân đã giải thích cho sự dừng lại của Hào quang rực rỡ. Anh nói, dù dự án Hào quang rực rỡ đã được phát triển, nhưng nội dung của phim không còn phù hợp với bối cảnh thị trường hiện tại, đặc biệt khi có những phim khác cùng chủ đề ra mắt trước đó. Điều này là bình thường trong ngành sản xuất phim, khi các dự án có thể bị tạm hoãn hoặc hủy bỏ nếu không đáp ứng được yêu cầu thị trường hoặc thời điểm không thích hợp.



Phim Chốt đơn

Vẫn tiếp tục là vận đen từ bộ đôi đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân. Ban đầu, phim dự kiến ra rạp ngày 7/3/2025, nhưng vào cuối tháng 2/2025, nhà sản xuất thông báo dời lịch chiếu sang ngày 20/6/2025 vì phim vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hậu kỳ, chưa sẵn sàng để phát hành. Đây là lý do chính thức được ê-kíp đưa ra.

Chốt đơn sản xuất năm 2025. Ảnh: NSX

Lùm xùm liên quan đến diễn viên chính: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người đóng vai nữ chính Hoàng Linh, vướng vào scandal quảng cáo sai sự thật liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. Cô bị phạt 25 triệu đồng và bị tạm hoãn xuất cảnh từ 15/3 đến 15/5/2025 để phục vụ điều tra. Đỉnh điểm, vào ngày 19/5/2025, Thùy Tiên bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, diễn viên Quyền Linh, người đóng vai chính khác, cũng bị vướng ồn ào liên quan đến quảng cáo sai sự thật và tranh cãi về chương trình truyền hình. Những bê bối này khiến đoàn phim phải tạm dừng hoạt động quảng bá, fanpage chính thức của phim biến mất, và phim bị gỡ khỏi hệ thống rạp chiếu chỉ một tháng trước ngày dự kiến công chiếu (20/6/2025). Nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay phim, làm tăng nguy cơ phim bị "đắp chiếu" vĩnh viễn.

Phim Bụi đời chợ lớn

Bộ phim Bụi đời chợ lớn ra mắt năm 2013 từng được công chúng mong đợi khi trước đó, bộ đôi anh em Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn đã tạo nên dấu ấn khó quên với phim Dòng máu anh hùng.

Bụi đời chợ lớn sản xuất năm 2013. Ảnh: NSX

Tuy nhiên, phim bị cấm chiếu tại Việt Nam do vi phạm Luật Điện ảnh, theo quyết định của Hội đồng Trung ương Thẩm định phim truyện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 7/6/2013. Lý do cụ thể bao gồm: Nội dung bạo lực quá mức: Phim chứa nhiều cảnh các băng nhóm xã hội đen chém giết đẫm máu bằng dao, mã tấu, với hình ảnh bạo lực được cho là "ngang nhiên, hỗn loạn" và không có sự can thiệp của chính quyền hay lực lượng xã hội nào.

Điều này bị đánh giá là không phản ánh đúng hiện thực xã hội Việt Nam và vi phạm điều cấm về tuyên truyền, kích động bạo lực trong Luật Điện ảnh. Sai lệch về bối cảnh: Bộ phim lấy bối cảnh khu vực Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh, nhưng bị cho là miêu tả sai lệch, biến nơi này thành một khu vực "vô chính phủ" đầy rẫy bạo lực, thiếu tính nhân văn.

Hội đồng thẩm định cho rằng điều này không phù hợp với thực tế và có thể gây phản ứng tiêu cực từ cộng đồng địa phương. Dù nhà sản xuất đã chỉnh sửa, cắt bỏ hơn 10 phút cảnh bạo lực và thêm khoảng 4 phút có sự xuất hiện của công an, bản phim vẫn bị đánh giá là không sửa chữa tổng thể, không đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

Phim Bẫy cấp 3

Bẫy cấp 3 là bộ phim kinh dị đầu tiên của Việt Nam nhắm đến khán giả tuổi teen, kết hợp yếu tố kinh dị, hồi hộp và một số cảnh nhạy cảm (cảnh nóng, bạo lực). Phim kể về một nhóm học sinh trung học (Minh, Hằng, Chấn, Trang và Chuột) đi picnic tại Đà Lạt. Trong chuyến đi, các sự kiện kỳ lạ và những cái chết bí ẩn xảy ra, hé lộ một cái bẫy được sắp đặt bởi một nhân vật trong nhóm, xuất phát từ sự thù hận do bị bạn bè coi thường và cha mẹ lạnh nhạt.

Phim Bẫy cấp 3 sản xuất năm 2012. Ảnh: NSX

Trước khi bị cấm, phim được quảng bá mạnh mẽ qua trailer, poster, và các hình ảnh nhấn mạnh yếu tố kinh dị, cảnh nóng, cùng dàn diễn viên trẻ trung, nổi tiếng như Hoàng Oanh, Trương Nam Thành, Mi Minh, Saetti Baggio. Trailer phim gây chú ý với các cảnh máu me, la hét, và những khoảnh khắc nhạy cảm, tạo kỳ vọng về một bộ phim kinh dị mới lạ cho thị trường Việt Nam.

Là một trong ba phim Việt dành cho thanh thiếu niên mùa hè 2012, phim thu hút sự chú ý nhờ thể loại kinh dị hiếm gặp và dàn diễn viên có ngoại hình đẹp. Tuy nhiên, sự quảng bá rầm rộ cũng làm dấy lên tranh cãi về nội dung trước khi phim được duyệt.

Quyết định cấm chiếu được Cục Điện ảnh công bố vào ngày 8/5/2012, ngay trước lịch chiếu dự kiến, dựa trên đánh giá của Hội đồng duyệt phim Quốc gia. Các lý do chính bao gồm: Phim mô tả “thô thiển” khát khao tình dục của các nhân vật tuổi teen, được cho là không phù hợp với lứa tuổi học sinh trung học.

Một thành viên Hội đồng duyệt phim nhấn mạnh rằng Bẫy cấp 3 không mang tính giáo dục, trái ngược với tuyên bố của nhà sản xuất rằng phim gửi gắm thông điệp về cách đối nhân xử thế và sự quan tâm của phụ huynh. Hội đồng lo ngại phim có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tư duy và nhận thức của giới trẻ. Một số khán giả lo ngại rằng lệnh cấm có thể dẫn đến việc khán giả tìm xem phim qua đĩa lậu, điều mà cơ quan quản lý khó kiểm soát.