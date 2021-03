6 sai lầm không ngờ khi đi bộ thể dục

Báo cáo này dựa theo một nghiên cứu trên 20.000 người. Hầu hết mọi người đều cho rằng, họ có tình trạng sức khoẻ tốt hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn khi dành 120 phút trở lên mỗi tuần để đi bộ ngoài trời. Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn khỏe mạnh và sống lâu hơn, hãy đi bộ ngoài trời, hoà mình vào thiên nhiên.

Đi bộ mang sai giày

Giày chạy bộ vốn sẽ được thiết kế cứng hơn và có độ đàn hồi cao hơn. Bởi vậy, những đôi giày này không phải sự lựa chọn lý tưởng để đi bộ.

Giải thích cho việc này, Michele Stanten - tác giả của cuốn sách "Walk Off Weight: Burn More Fat With This Proven Program" - cho rằng, dùng giày đi bộ sẽ nhẹ và linh hoạt hơn để đi bộ.

Ngoài ra, bạn nên mặc quần áo màu sáng, thoải mái khi đi bộ để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Mang tạ tay

Nhiều người trong khi đi bộ đã kết hợp tập luyện cánh tay bằng cách cầm thêm tạ tay. Tuy nhiên, đây là phương pháp tập luyện sai cách.

"Những quả tạ này nặng khoảng 1,13 kg, sẽ không đủ để tạo ra những thay đổi nhiều cho đôi tay. Tuy nhiên, chúng lại đủ nặng để làm tăng nguy cơ chấn thương vai" - tiến sĩ Michele Olson, giáo sư khoa học thể dục tại Đại học Auburn ở Montgomery, Alabama (Mỹ), giải thích.

Đi bộ sai cách có thể dẫn tới chấn thương. Đồ hoạ: Vi Trần

Đi bộ với bước chân quá dài

Việc bạn cố gắng đi bộ nhanh hơn với những bước chân quá dài sẽ dẫn tới tăng nhịp tim, cơ thể kém ổn định hơn. Bạn có thể cảm thấy hơi mất thăng bằng khi đặt chân về phía trước. Theo thời gian, điều này có thể khiến chúng ta gặp chấn thương như đau nhức các cơ quanh xương ống chân.