Ảnh ấn tượng tuần: Công an Hà Nội xử lý xe ba gác và lễ ra quân ấn tượng ở Hà Tĩnh

Bí thư, Chủ tịch Hà Nội động viên tân binh lên đường nhập ngũ, công an Hà Nội xử lý mạnh tay xe ba gác, tự chế và xe chở hàng cồng kềnh, màn tung kiệu lên không trung có một không hai tại ngôi đền linh thiêng nhất Nghệ An... là loạt ảnh ấn tượng trong tuần do PV Dân Việt ghi lại.