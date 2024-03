Màn tung kiệu lên không trung có một không hai tại ngôi đền linh thiêng nhất Nghệ An

Đền Cờn tọa trên gò Diệc, gần với cửa biển Lạch Cờn của làng Phương Cần, phường Quỳnh Phương. Nơi đây được mệnh danh là ngôi đền linh thiêng bậc nhất ở Nghệ An. Người dân Nghệ An thường có câu "Nhất Cờn, nhì Qủa, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng" nói về 4 ngôi đền linh thiêng ở Nghệ An. Năm 1993, đền Cờn được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngày 1/3, trong ngày chính của lễ hội đền Cờn năm 2024, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đổ về đây để tham gia lễ cầu ngư, lễ hợp tế, lễ yên vị, lễ đại tế và đón xem giải đua thuyền truyền thống.