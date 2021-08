Ảnh: Bên trong Trung tâm Hồi sức Covid-19 do BV Việt Đức thiết lập tại TP.HCM

Theo đó, BV Việt Đức chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 (Trung tâm Hồi sức Covid-19) đặt tại BV Dã chiến số 13 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh) với quy mô 500 giường bệnh.

Trung tâm được trang bị những máy móc, trang thiết bị hiện đại nhất, có thể đáp ứng cấp cứu điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch, đảm bảo cứu chữa người bệnh kịp thời.

Đội ngũ y bác sĩ tất bật hoàn tất để đưa vào hoạt động Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 nặng và đón những bệnh nhân đầu tiên vào ngày 11/8

Trung tâm Hồi sức Covid-19 do BV Việt Đức thiết lập và vận hành là 1 trong 3 Trung tâm Hồi sức Covid-19 Quốc gia tại TP.HCM vừa được đưa vào sử dụng ngày 11/8 chỉ sau 1 tuần lắp đặt.

3 Trung tâm có quy mô 1500 giường, bao gồm Trung tâm Hồi sức do BV Bạch Mai điều hành đặt tại BV Dã chiến số 16 (quận 7), quy mô 500 giường; Trung tâm hồi sức do BV TƯ Huế điều hành đặt tại quận Tân Phú, quy mô 500 giường; Trung tâm hồi sức do BV Việt Đức đặt tại BV Dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh), quy mô 500 giường.

3 trung tâm hồi sức này do giám đốc các BV nêu trên kiêm nhiệm làm Giám đốc, cùng với sự hỗ trợ từ một số BV TƯ khác như BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, BV Phổi TƯ, BV Lão khoa TƯ, BV E và BV K.