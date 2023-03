Ảnh thế giới 7 ngày qua: Quân nhân Ukraine bắn lựu pháo và cuộc đụng độ ở Hy Lạp

Niềm vui của nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh sau khi giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong "Everything Everywhere All at Once", ngày 12/3. Cô trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên giành giải Oscar hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: Shutterstock.