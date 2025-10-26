Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 26/10/2025 06:42 GMT+7

Bắc Ninh có dự án nhà ở xã hội tại xã Lạng Giang, vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng

Chủ nhật, ngày 26/10/2025 06:42 GMT+7
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ đầu tư Dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (nay là xã Lạng Giang), vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
Bắc Ninh có dự án nhà ở xã hội tại xã Lạng Giang, quy mô 720 căn hộ

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao Công ty CP Hùng Minh Ban Mai làm chủ đầu tư Dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ đầu tư gần 240 tỷ đồng, gần 960 tỷ đồng còn lại là vốn vay, vốn hợp pháp khác.

Quy mô dự án khoảng 1,25 ha, gồm 3 tòa nhà ở xã hội cao 21 tầng, cung cấp khoảng 720 căn nhà ở xã hội, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.480 người.

Một góc tại tỉnh Bắc Ninh

Ngoài ra, dự án còn xây dựng các hạng mục phụ trợ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà trong phạm vi lô đất như: Nhà kỹ thuật, nhà để xe, hệ thống đường giao thông, sân vườn cảnh quan, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải; phòng cháy chữa cháy…

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án là 39 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Ở diễn biến liên quan khác, Bắc Ninh cũng vừa phê duyệt và giao liên danh Công ty CP Nodeco và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Long làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội số 01 tại khu số 5, số 9, thuộc Khu đô thị phía Nam TP. Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang và phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh).

Dự án có diện tích 1,45 ha, gồm hai tòa nhà cao 19 và 17 tầng, dự kiến khi hoàn thành cung cấp khoảng 1.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 3.600 cư dân.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.564 tỷ đồng, trong đó vốn chủ đầu tư là 600 tỷ đồng, phần còn lại hơn 964 tỷ đồng là vốn vay và huy động hợp pháp khác. Thời gian triển khai dự án dự kiến kéo dài 30 tháng kể từ khi được giao đất, thời hạn khai thác 50 năm.

Ngoài ra, Bắc Ninh còn phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội số 02 tại Khu đô thị số 11, 12, phường Tân Tiến. Chủ đầu tư là liên danh Công ty CP Quản lý Đầu tư ACD, Masterise Homesvà Công ty CP Phát triển nhà Phúc Đồng.

Dự án có quy mô 7,2 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 4.062 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 1.300 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án gồm 12 tòa nhà cao tư 15 - 21 tầng (mỗi tòa có 1 tầng hầm), cung cấp khoảng 3.100 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 44 - 77 m2. Ngoài ra, dự án còn phát triển 2 tầng thương mại – dịch vụ với diện tích hơn 2,8 ha, khu để xe, sân cảnh quan và không gian công cộng, đáp ứng cho dân số khoảng 7.500 người.

Trong Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu xây dựng 147.100 căn hộ, chiếm trên 14% tổng chỉ tiêu cả nước.

Đến nay, Bắc Ninh đã triển khai được 83 dự án với tổng diện tích khoảng 289,52 ha, dự kiến đáp ứng khoảng 118.000 căn hộ.

Sau biến cố của ông Trịnh Văn Quyết, sắp tới tập đoàn FLC sẽ "gượng" lại như thế nào?

Từ vị thế doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản khoảng 2 tỷ USD, ông Trịnh Văn Quyết nay ước tính còn vài nghìn tỷ đồng. Sau biến cố, FLC đang nỗ lực “tái sinh” bằng hàng loạt dự án mới và trở lại với Bamboo Airways.

Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết sắp ĐHĐCĐ, "ngày về bờ" cho cổ đông sắp tới?

Nhà đất
Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết sắp ĐHĐCĐ, 'ngày về bờ' cho cổ đông sắp tới?

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng tiệm cận top 100 người giàu nhất hành tinh

Nhà đất
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng tiệm cận top 100 người giàu nhất hành tinh

Hà Nội yêu cầu dừng nộp hồ sơ giấy về thủ tục sổ đỏ

Nhà đất
Hà Nội yêu cầu dừng nộp hồ sơ giấy về thủ tục sổ đỏ

Không gian sống 3 tầng 13 tỷ đồng: Nơi hai thế hệ chung một mái nhà, riêng tư mà vẫn gắn kết

Nhà đất
Không gian sống 3 tầng 13 tỷ đồng: Nơi hai thế hệ chung một mái nhà, riêng tư mà vẫn gắn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Anh và Bắc Ireland: Mở ra chương hợp tác mới
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Anh và Bắc Ireland: Mở ra chương hợp tác mới

Thế giới

Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam ở châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Anh tại Đông Nam Á.

“Drama pickleball” Triệu Cầu Lông: Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang “var” nhau cực mạnh
Thể thao

“Drama pickleball” Triệu Cầu Lông: Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang “var” nhau cực mạnh

Thể thao

“Drama D-JOY TOUR 2025” đang trở thành tâm điểm của làng pickleball Việt Nam, khi hàng loạt status, bình luận qua lại giữa hai tay vợt nổi tiếng Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Triệu Cầu Lông, đồng đội của Trịnh Linh Giang, bị xử thua vì đến muộn trong trận chung kết đôi nam – nơi mà Lý Hoàng Nam cùng Lê Xuân Đức được xử thắng để giành ngôi vô địch.

Quảng Trị: 4 thuyền viên được ứng cứu an toàn khi tàu mắc cạn giữa sóng lớn
Nhà nông

Quảng Trị: 4 thuyền viên được ứng cứu an toàn khi tàu mắc cạn giữa sóng lớn

Nhà nông

Lực lượng chức năng xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, vừa phối hợp ứng cứu thành công 4 thuyền viên trên một tàu cá bị trôi dạt, mắc cạn trên vùng biển địa phương này.

Xã mới này ở Đắk Lắk là xã giàu có nhờ trồng 'cây tỷ đô', ra ngõ đụng tỷ phú, cả làng thơm mùi trái cây chín
Nhà nông

Xã mới này ở Đắk Lắk là xã giàu có nhờ trồng "cây tỷ đô", ra ngõ đụng tỷ phú, cả làng thơm mùi trái cây chín

Nhà nông

Với 5.153 ha trồng sầu riêng ví như "cây tỷ đô" và ước tính tổng sản lượng niên vụ 2025 lên đến 60.000 tấn quả sầu riêng tươi, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk những ngày này đang bước vào chính vụ thu hoạch trái sầu riêng trong không khí rộn ràng, tấp nập từ nhà vườn đến các kho thu mua, sơ chế.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp về tình hình lũ sông ở Huế, Đà Nẵng sẽ vượt mức lịch sử năm 2020, ngập lụt sâu diện rộng
Nhà nông

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp về tình hình lũ sông ở Huế, Đà Nẵng sẽ vượt mức lịch sử năm 2020, ngập lụt sâu diện rộng

Nhà nông

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ lớn, ngập lụt...

Lừa đảo tài chính bủa vây học sinh: Việt Nam đưa giáo dục tài chính vào lớp học để “chắn dòng tiền bẩn”
Xã hội

Lừa đảo tài chính bủa vây học sinh: Việt Nam đưa giáo dục tài chính vào lớp học để “chắn dòng tiền bẩn”

Xã hội

 Vừa qua, một nạn nhân ở Quy Nhơn mất gần 1 tỷ đồng vì mô hình đầu tư tài chính có lợi nhuận cao trên không gian mạng. Đây chỉ là phần nổi của tội phạm tài chính trên không gian số. Khi giới trẻ ngày càng trở thành mục tiêu tấn công, Việt Nam đẩy nhanh giáo dục tài chính từ bậc tiểu học đến THPT – một “lá chắn” mới giúp học sinh nhận diện rủi ro, hiểu giá trị đồng tiền và tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy sinh lời thần tốc trong kỷ nguyên số.

Vụ bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Hiệu trưởng phủ nhận phát ngôn ví phụ huynh như con sâu làm rầu nồi canh
Xã hội

Vụ bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Hiệu trưởng phủ nhận phát ngôn ví phụ huynh như con sâu làm rầu nồi canh

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Kiều Đức Quang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Minh, xã Quảng Oai, Hà Nội đã nhận trách nhiệm, xin lỗi sau vụ việc phụ huynh "bắt quả tang" bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt gây xôn xao dư luận. Ông Quang khẳng định không nói phát ngôn "một con sâu bỏ rầu nồi canh" tại buổi đối thoại với phụ huynh và cho biết thêm, không hiểu vì lý do gì thông tin lan truyền trên mạng cho rằng ông nói, ví phụ huynh như “con sâu”.

Tàu chở gần 6.000 tấn xi măng chìm ngoài khơi Lăng Cô, 8 thuyền viên được cứu sống
Tin tức

Tàu chở gần 6.000 tấn xi măng chìm ngoài khơi Lăng Cô, 8 thuyền viên được cứu sống

Tin tức

Trưa 27/10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây (TP Huế) xác nhận, tàu Thái Hà 8888 chở theo 5.900 tấn xi măng đã bị chìm tại vùng biển ngoài khơi Lăng Cô.

Thanh kiếm đầu tiên của Độc Cô Cầu Bại có điều bí ẩn gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Thanh kiếm đầu tiên của Độc Cô Cầu Bại có điều bí ẩn gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Cương kiếm là vũ khí ban đầu của Độc Cô Cầu Bại, khi ông còn tuổi trẻ, còn khát vọng chinh phục võ lâm và chưa bị nỗi cô đơn xâm chiếm.

Cổ vật to lớn là bảo vật quốc gia chỉ có ở một kinh đô xa xưa của Việt Nam tại Ninh Bình
Nhà nông

Cổ vật to lớn là bảo vật quốc gia chỉ có ở một kinh đô xa xưa của Việt Nam tại Ninh Bình

Nhà nông

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư nằm yên bình giữa lòng Ninh Bình, là nơi lưu giữ những bảo vật quốc gia độc bản vô giá, đặc biệt là hai cặp Long sàng và hai bộ Phủ Việt tại tại Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ vua Lê Đại Hành.

Pokrovsk vỡ trận, hàng trăm lính Nga tràn vào trung tâm thành phố, Ukraine nguy ngập
Thế giới

Pokrovsk vỡ trận, hàng trăm lính Nga tràn vào trung tâm thành phố, Ukraine nguy ngập

Thế giới

Khoảng 200 binh sĩ Nga đã thâm nhập thành công vào bên trong thành phố tiền tuyến Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận.

Chồng Siu Black thông tin về tình trạng sức khỏe rất tệ của vợ, gia đình phải túc trực 24/24
Văn hóa - Giải trí

Chồng Siu Black thông tin về tình trạng sức khỏe rất tệ của vợ, gia đình phải túc trực 24/24

Văn hóa - Giải trí

Chồng của Siu Black cho biết, hiện sức khỏe của nữ ca sĩ đang rất tệ, vừa trải qua hôn mê sâu 3 ngày, suy thận độ 5 và dịch tràn vào phổi lẫn tim.

Đà Nẵng: Kịp thời cứu cháu bé 8 tháng tuổi bị ngã xuống dòng nước lũ
Tin tức

Đà Nẵng: Kịp thời cứu cháu bé 8 tháng tuổi bị ngã xuống dòng nước lũ

Tin tức

Chiều 27/10, sau khi tiếp nhận thông tin một cháu bé ở TP Đà Nẵng bị ngã xuống dòng nước lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 (thị xã Điện Bàn) đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Xuyên nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận, hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Hà Nội phê duyệt tuyến đường chiến lược nối sân bay Nội Bài với khu du lịch Đại Lải ở tỉnh Phú Thọ có 6 làn xe
Tin tức

Hà Nội phê duyệt tuyến đường chiến lược nối sân bay Nội Bài với khu du lịch Đại Lải ở tỉnh Phú Thọ có 6 làn xe

Tin tức

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường nối sân bay quốc tế Nội Bài qua đô thị vệ tinh Sóc Sơn đến đường nối Khu du lịch Đại Lải (tỉnh Phú Thọ).

Cựu sao U23 Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội FC: Cao 1m72, 'bắn tiếng Anh như gió'
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội FC: Cao 1m72, "bắn tiếng Anh như gió"

Thể thao

Vũ Đình Hai là hậu vệ cánh trái thuộc biên chế Hà Nội FC. Cầu thủ 25 tuổi từng khoác áo U23 Việt Nam. Ít người biết rằng, Vũ Đình Hai có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Thái Nguyên: Tạo bứt phá từ các chương trình mục tiêu quốc gia
Nhà nông

Thái Nguyên: Tạo bứt phá từ các chương trình mục tiêu quốc gia

Nhà nông

Nhờ triển khai đồng bộ các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng đồng bộ, thu nhập người dân tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

EVNCPC chủ động cắt điện vùng ngập lũ để đảm bảo an toàn
Doanh nghiệp

EVNCPC chủ động cắt điện vùng ngập lũ để đảm bảo an toàn

Doanh nghiệp

Tính đến chiều ngày 27/10/2025, gần 127.000 khách hàng tại 40 xã, phường thuộc 2 thành phố Đà Nẵng và Huế đã được các Công ty Điện lực tạm ngừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn trong nhân dân do ảnh hưởng ngập lũ nghiêm trọng.

Mua vàng theo lời kẻ lừa đảo, cụ bà 70 tuổi tưởng mất trắng, nào ngờ lãi hơn 2 tỷ đồng
Xã hội

Mua vàng theo lời kẻ lừa đảo, cụ bà 70 tuổi tưởng mất trắng, nào ngờ lãi hơn 2 tỷ đồng

Xã hội

Bị lừa trong một vụ gọi điện giả danh công an, cụ bà 70 tuổi ở Thái Lan tưởng mất trắng số tiền tiết kiệm cả đời. Nhưng may thay, chính số vàng mua theo lời kẻ gian lại giúp cụ bà “thoát nạn”, thậm chí còn lời hơn 2,7 triệu baht (tương đương hơn 2 tỷ đồng) chỉ sau vài tuần.

Vượt lũ lớn, công an Đà Nẵng đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn
Xã hội

Vượt lũ lớn, công an Đà Nẵng đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn

Xã hội

Vượt lũ lớn, công an Đà Nẵng đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn, thông tin vừa được Công an xã Hà Nha cho biết.

Cựu Kiểm sát viên nhận 2 tỷ đồng để 'chạy án' cho 7 người ở Lào Cai bị xác định “gây mất niềm tin của nhân dân”
Pháp luật

Cựu Kiểm sát viên nhận 2 tỷ đồng để "chạy án" cho 7 người ở Lào Cai bị xác định “gây mất niềm tin của nhân dân”

Pháp luật

Thực hành quyền công tố tại tòa nhưng kiểm sát viên nhận 2 tỷ đồng rồi đề nghị giúp 6 người hưởng án treo, một người miễn trách nhiệm hình sự nên bị phạt 9 năm tù. Đồng nghiệp tại VKSND tối cao nhận 3 năm tù do môi giới hối lộ, hưởng lợi 400 triệu đồng.

Tạm dừng bán vé tham quan phố cổ Hội An do ảnh hưởng mưa lũ
Xã hội

Tạm dừng bán vé tham quan phố cổ Hội An do ảnh hưởng mưa lũ

Xã hội

Trung tâm bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An (Đà Nẵng) vừa có thông báo khẩn, tạm dừng hoạt động hướng dẫn, tham quan tại phố cổ Hội An do ảnh hưởng mưa lũ.

Ông Trịnh Văn Quyết hoàn thành thi hành án hơn 1.785 tỷ đồng, được cấp giấy xác nhận
Tin tức

Ông Trịnh Văn Quyết hoàn thành thi hành án hơn 1.785 tỷ đồng, được cấp giấy xác nhận

Tin tức

Thi hành án dân sự TP Hà Nội cấp giấy xác nhận cho ông Trịnh Văn Quyết đối với thi hành án các khoản tiền liên quan bản án có hiệu lực trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC.

Tin nóng 27/10: Thép xanh Nam Định gây sốc với HLV Masatada Ishii?
Thể thao

Tin nóng 27/10: Thép xanh Nam Định gây sốc với HLV Masatada Ishii?

Thể thao

Thép xanh Nam Định gây sốc với HLV Masatada Ishii? Joshua Zirkzee tìm được bến đỗ, muốn rời M.U ngay tháng 1; ĐT nữ Việt Nam tích cực tập luyện và sắp đấu tập; Cựu sao Real Madrid, Barcelona chê Yamal hành xử bồng bột; Lionel Messi bị tố lừa đảo từ thiện .

Nữ biệt động thành Vũ Minh Nghĩa: 'Bông hồng thép' trên đất thép
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ biệt động thành Vũ Minh Nghĩa: "Bông hồng thép" trên đất thép

Đông Tây - Kim Cổ

Nữ biệt động thành Vũ Minh Nghĩa (bí danh Chính Nghĩa) được ví như một “bông hồng thép” của quê hương đất thép Củ Chi. Bà gia nhập lực lượng Biệt động thành Sài Gòn từ năm 17 tuổi và là nữ chiến sĩ duy nhất tham gia trận đánh vào Dinh Độc Lập, Tết Mậu Thân 1968...

Một ổ trứng rùa khổng lồ vừa nở ở hòn đảo thuộc TP.HCM, trong đó có 14 con có màu trắng, mắt đỏ cực hiếm gặp
Nhà nông

Một ổ trứng rùa khổng lồ vừa nở ở hòn đảo thuộc TP.HCM, trong đó có 14 con có màu trắng, mắt đỏ cực hiếm gặp

Nhà nông

Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TP.Hồ Chí Minh), một ổ trứng rùa 78 trứng vừa nở được 56 con rùa con, trong đó có tới 14 con rùa bạch tạng vô cùng hiếm gặp.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham gia Hội chợ mùa thu 2025, khẳng định vị thế tiên phong
Xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham gia Hội chợ mùa thu 2025, khẳng định vị thế tiên phong

Xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã khẳng định vị thế tiên phong trong đổi mới xuất bản giáo dục, góp phần đưa tri thức Việt hội nhập sâu rộng và lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Số người đề nghị rút bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh
Lao động việc làm

Số người đề nghị rút bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh

Lao động việc làm

Tin từ BHXH Việt Nam cho biết, số người đề nghị hưởng BHXH một lần giảm mạnh, giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2024.

'Điểm mặt' các bệnh lý tai mũi họng thường gặp khi trời trở lạnh
Y tế

"Điểm mặt" các bệnh lý tai mũi họng thường gặp khi trời trở lạnh

Y tế

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào thời điểm giao mùa, những đợt không khí lạnh xuất hiện kèm theo sự biến động khá lớn về thời tiết. Đây là thời điểm dễ xuất hiện các bệnh lý tai mũi họng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, người già và người có sức đề kháng yếu.

Bất chấp lệnh cấm: Nạn đánh bắt cá trái phép ở Hồ Tây (Hà Nội) vẫn diễn ra giữa ban ngày
Bạn đọc

Bất chấp lệnh cấm: Nạn đánh bắt cá trái phép ở Hồ Tây (Hà Nội) vẫn diễn ra giữa ban ngày

Bạn đọc

Nhiều tháng nay, một số nhóm người dân sinh sống quanh khu vực Hồ Tây (phường Tây Hồ, Hà Nội) lái xuồng máy ra giữa hồ từ rạng sáng để thả lưới đánh bắt cá trái phép, coi Hồ Tây như “ao nhà”. Qua tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, mỗi ngày có hàng tạ cá, tôm được đưa lên bờ và bày bán công khai ngoài chợ.

Ông Trump tuyên bố về 2 máy bay quân sự Mỹ rơi liên tiếp ở Biển Đông
Thế giới

Ông Trump tuyên bố về 2 máy bay quân sự Mỹ rơi liên tiếp ở Biển Đông

Thế giới

Theo Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, một trực thăng và một máy bay tiêm kích của Mỹ đã gặp tai nạn và rơi cách nhau chưa đầy nửa giờ vào Chủ nhật (26/10) trong các nhiệm vụ huấn luyện thường lệ trên Biển Đông, nhưng may mắn toàn bộ phi hành đoàn đều được cứu an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi hai vụ tai nạn liên tiếp này là “rất bất thường”.

