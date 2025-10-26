Bắc Ninh có dự án nhà ở xã hội tại xã Lạng Giang, vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng

Bắc Ninh có dự án nhà ở xã hội tại xã Lạng Giang, quy mô 720 căn hộ

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao Công ty CP Hùng Minh Ban Mai làm chủ đầu tư Dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ đầu tư gần 240 tỷ đồng, gần 960 tỷ đồng còn lại là vốn vay, vốn hợp pháp khác.

Quy mô dự án khoảng 1,25 ha, gồm 3 tòa nhà ở xã hội cao 21 tầng, cung cấp khoảng 720 căn nhà ở xã hội, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.480 người.

Một góc tại tỉnh Bắc Ninh

Ngoài ra, dự án còn xây dựng các hạng mục phụ trợ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà trong phạm vi lô đất như: Nhà kỹ thuật, nhà để xe, hệ thống đường giao thông, sân vườn cảnh quan, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải; phòng cháy chữa cháy…

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án là 39 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Ở diễn biến liên quan khác, Bắc Ninh cũng vừa phê duyệt và giao liên danh Công ty CP Nodeco và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Long làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội số 01 tại khu số 5, số 9, thuộc Khu đô thị phía Nam TP. Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang và phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh).

Dự án có diện tích 1,45 ha, gồm hai tòa nhà cao 19 và 17 tầng, dự kiến khi hoàn thành cung cấp khoảng 1.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 3.600 cư dân.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.564 tỷ đồng, trong đó vốn chủ đầu tư là 600 tỷ đồng, phần còn lại hơn 964 tỷ đồng là vốn vay và huy động hợp pháp khác. Thời gian triển khai dự án dự kiến kéo dài 30 tháng kể từ khi được giao đất, thời hạn khai thác 50 năm.

Ngoài ra, Bắc Ninh còn phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội số 02 tại Khu đô thị số 11, 12, phường Tân Tiến. Chủ đầu tư là liên danh Công ty CP Quản lý Đầu tư ACD, Masterise Homesvà Công ty CP Phát triển nhà Phúc Đồng.

Dự án có quy mô 7,2 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 4.062 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 1.300 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án gồm 12 tòa nhà cao tư 15 - 21 tầng (mỗi tòa có 1 tầng hầm), cung cấp khoảng 3.100 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 44 - 77 m2. Ngoài ra, dự án còn phát triển 2 tầng thương mại – dịch vụ với diện tích hơn 2,8 ha, khu để xe, sân cảnh quan và không gian công cộng, đáp ứng cho dân số khoảng 7.500 người.



Trong Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu xây dựng 147.100 căn hộ, chiếm trên 14% tổng chỉ tiêu cả nước.



Đến nay, Bắc Ninh đã triển khai được 83 dự án với tổng diện tích khoảng 289,52 ha, dự kiến đáp ứng khoảng 118.000 căn hộ.