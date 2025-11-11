Bắc Ninh dành hơn 4.100 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường trong 5 năm tới

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao tặng sữa cho học sinh tại trường Tiểu học Tuấn Đạo, xã Tuấn Đạo.

Chương trình Sữa học đường được tổ chức Nông Lương thế giới (FAO) phát động từ năm 2000 nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của việc uống sữa tại trường học đối với sự phát triển của trẻ em. Đến năm 2020, chương trình Sữa học đường đã được 68 quốc gia trên thế giới triển khai. Tại Việt Nam, đã có 27 tỉnh, thành phố (trước khi sáp nhập) triển khai Chương trình “Sữa học đường”. Chương trình đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về chế độ dinh dưỡng, sức khỏe và tầm vóc của trẻ mầm non và học sinh các bậc học.

Năm 2013, tỉnh Bắc Ninh (cũ) là tỉnh thứ hai trong cả nước triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường. Bình quân mỗi năm tính từ giai đoạn 2020 - 2025, có khoảng từ 222 đến 226 nghìn học sinh thụ hưởng Chương trình. Trong đó, Giáo dục Mầm non trung bình 88 nghìn trẻ em thụ hưởng, giáo dục Tiểu học trung bình 134 nghìn học sinh thụ hưởng, với tổng kinh phí trên 970 tỷ đồng.

Sau sáp nhập tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định hỗ trợ sữa trong các cơ sở giáo dục có trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030; UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chương trình “Sữa học đường Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030”; đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký thỏa thuận khung cung cấp sữa hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với giáo viên, học sinh trường Tiểu học Tuấ Đạo.

Trường Tiểu học Tuấn Đạo là điểm trường đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh triển khai Chương trình “Sữa học đường Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030”, do Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH cung cấp. Tiếp đó, Chương trình sẽ được lan tỏa triển khai trên toàn tỉnh Bắc Ninh với 817 trường học; trong đó, có 425 trường mầm non (khoảng 525.455 trẻ); 389 trường Tiểu học, THCS (khoảng 316.112 học sinh). Ước tổng kinh phí thực hiện cho cả giai đoạn 2025 - 2030 dự kiến là 4.155,7 tỷ đồng.

Chương trình “Sữa học đường Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030” không chỉ là một chính sách dinh dưỡng, mà còn là minh chứng cho sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với thế hệ tương lai của quê hương.



Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây là Chương trình có ý nghĩa nhân văn to lớn, là chính sách an sinh xã hội bền vững mà cả hệ thống chính trị của tỉnh đặc biệt quan tâm, đầu tư và triển khai quyết liệt.

Chương trình Sữa học đường hướng tới mục tiêu đảm bảo cho tất cả trẻ em mầm non và học sinh tiểu học đều được tiếp cận nguồn dinh dưỡng tốt nhất, góp phần phát triển toàn diện về thể lực và trí tuệ. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức cho phụ huynh, nhà trường và xã hội về vai trò của dinh dưỡng học đường, yếu tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển con người toàn diện.



Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn và các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành thăm cơ sở vật chất Trường Tiểu học Tuấn Đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các thầy cô giáo, doanh nghiệp và phụ huynh, Chương trình sẽ được triển khai an toàn, hiệu quả, công bằng, đúng đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, sau khi Chương trình được triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo cần có đánh giá chung, tổng thể về phát triển thể trạng chiều cao của các cháu học sinh các bậc học, làm cơ sở tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai bữa ăn học đường trên phạm vi toàn tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn lực để Chương trình phát huy hiệu quả lâu dài, thực sự trở thành một điểm sáng trong công tác chăm sóc, giáo dục và phát triển trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Sáng 9/11, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dự Chương trình “Sữa học đường Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030” tại trường Tiểu học Tuấn Đạo, xã Tuấn Đạo.

Theo: Báo Bắc Ninh