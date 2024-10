Bà Hạnh cho biết, gia đình bà có khoảng một mẫu ruộng trồng hoa hồng. Nhưng hiện tại gia đình bà giống như nhiều hộ dân nơi đây không có hoa để thu hoạch. “Năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ, nắng nóng thất thường đã khiến cho hoa hồng không nở nhiều, có nở thì chất lượng cũng không đẹp. So với những năm trước, tôi cho rằng nguồn cung chỉ đáp ứng được khoảng 2/10 so với nhu cầu của thị trường”, bà Hạnh nói.