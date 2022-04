Khách hàng bất an với gói bảo hiểm "Vững tâm an plus"

Khách hàng mua bảo hiểm "Vững tâm an plus" của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện chi nhánh Tây Bắc (Công ty PTI Tây Bắc) nhưng hiện giờ đang "bất an" khi chưa được bồi thường như cam kết.

LTS: Gần đây, Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của hàng chục người dân huyện Bảo Yên và TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, về việc nhiều người bị mắc Covid -19 trước đó đã mua bảo hiểm của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - PTI vẫn chưa được hưởng quyền lợi như đã thỏa thuận. PV Dân Việt đã vào cuộc tìm hiểu và thấy rằng, phản ánh của người dân là có cơ sở. Người dân mắc Covid-19 trước đó đã mua bảo hiểm "kêu cứu" nhưng chỉ nhận được câu trả lời vòng vo của đại diện Phòng kinh doanh của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện chi nhánh Tây Bắc (Công ty PTI Tây Bắc) và lời "xin lỗi" của nhân viên chăm sóc khách hàng trực tổng đài.

Quá hạn hợp đồng đã ký nhưng chưa nhận được bồi thường Trong đơn kiến nghị, người dân cho biết đã mua hợp đồng bảo hiểm Vững Tâm An Plus của Công ty Bảo hiểm Bưu điện chi nhánh Tây Bắc (Công ty Bảo hiểm Bưu điện Tây Bắc - PTI Tây Bắc), có địa chỉ tại Bưu cục Bắc Trần Hưng Đạo, xóm 12, xã Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình . Trao đổi với phóng viên, bà N. là một trong những người đứng đơn ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết: "Tôi có mua bảo hiểm và được mời làm công tác viên bán bảo hiểm để hưởng phần trăm của PTI chi nhánh Tây Bắc. Hợp đồng bảo hiểm điện tử được lập và chuyển tiền hợp đồng vào tài khoản cá nhân bà Đỗ Thị Thu Hà, phụ trách nhóm. Sau đó chúng tôi được hướng dẫn làm hồ sơ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân ông Phạm Ngọc Sơn - người phụ trách bộ phận kinh doanh PTI Tây Bắc". Giấy chứng nhận mà Công ty Bảo hiểm Bưu điện Tây Bắc cấp cho bà N ở tỉnh Lào Cai sau khi bà N mua bảo hiểm Vững tâm an plus. Ảnh: Hoàng Chiên Theo Hợp đồng những người mua bảo hiểm của PTI Tây Bắc cung cấp, khách hàng được hỗ trợ nộp hồ sơ bằng ảnh trên trang website của Công ty. Trong mỗi hợp đồng bảo hiểm có ghi rõ nhận hồ sơ bảo hiểm theo 4 bước và thời hạn giải quyết bồi thường "10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ". "Bản thân tôi và các bạn bè không may bị Covid - 19 đã nộp đủ hồ sơ có những hợp đồng đã nộp từ ngày 2/3/2022; 8/3/2022; 17/3/2022… nhưng đến nay có hợp đồng đã hơn 1 tháng hoặc có hợp đồng gần 1 tháng mà vẫn không nhận được phản hồi nào" - bà N. nói. Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 15/4, ông Phạm Ngọc Sơn - phụ trách kinh doanh PTI Tây Bắc xác nhận những phản ánh của khách hàng là đúng sự thật. Ông Sơn cho biết thêm: "Hiện nay công ty đang giải quyết quyền lợi cho khách hàng, do tỷ lệ người mắc Covid -19 quá đông nên quá tải, đội ngũ thẩm định cũng mắc. Hiện tại phía công ty đang giải quyết các thủ tục đến tháng 2/2022". Ông Sơn cũng không rõ có bao nhiêu hồ sơ mua bảo hiểm đã nộp vào Phòng kinh doanh bởi vì quá nhiều. Cộng tác viên hoang mang, lo lắng ... Còn bà T.T.M ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cũng có nhiều hợp đồng mua bảo hiểm PTI đã quá hạn nhận bồi thường đang rất lo lắng. Những ngày này bà mất ăn, mất ngủ vì đã trót mua bảo hiểm và làm cộng tác viên bán bảo hiểm Vững tâm an plus. Theo thông tin được triển khai, bà M. đã thông tin đến khách hàng rằng những ai mắc Covid-19 điều trị ở trạm y tế lưu động (hoặc ở nhà) chỉ cần giấy ra viện, giấy hoàn thành cách ly là được thanh toán bảo hiểm nên khách hàng đã mua rất nhiều. Thông tin này bà M được ông Phạm Ngọc Sơn hướng dẫn.

Niềm tin của bà M mất khi những hồ của khách hàng bà gửi lên công ty không được thanh toán, bà hỏi thì biết hướng dẫn của ông Sơn là sai với quy định của công ty. Hiện nay có hàng nghìn khách hàng của Công ty Bảo hiểm Bưu điện chi nhánh Tây Bắc chưa nhận được bồi thường dù đã quá hạn được nhận. Ảnh: Hoàng Chiên Theo bà M, "ông Sơn hướng dẫn cộng tác viên và khách hàng lách luật để được hưởng quyền lợi của công ty". Sau khi khách hàng nộp đủ các giấy tờ theo hướng dẫn của ông Sơn mà vẫn không được giải quyết, bà M cũng đã phản hồi với Giám đốc khu vực kinh doanh Tây Bắc là ông Trần Mạnh Hùng. Bà M đã đưa cả bằng chứng là các file ghi âm của ông Phạm Ngọc Sơn và Trần Mạnh Hùng lên Tổng công ty nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là sẽ liên lạc lại sau. Đến thời điểm ngày 15/4 cả cộng tác viên và khách hàng chưa nhận được phản hồi gì từ phía công ty sau thời gian dài khiếu nại về những dấu hiệu sai phạm từ phía nhân viên của công ty. "Hiện tại tôi đang bị khách hàng đe dọa và dùng số điện thoại lạ làm phiền rất nhiều, tôi đang cảm thấy hoang mang, lo sợ. Trong khi đó, liên lạc với đại lý Đỗ Thị Thu Hà, anh Phạm Ngọc Sơn và cả Công ty PTI cũng không nhận được sự giúp đỡ" - bà M lo lắng. Công ty có vi phạm hợp đồng? Theo tài liệu người mua bán bảo hiểm ở tỉnh Lào Cai cung cấp cho phóng viên, hơn 40 người mua bảo hiểm của Công ty từ ngày 23/2 đến 20/3 với mức tiền là 270.000 đồng; 480.000 đồng; 790.000 đồng sẽ được chi trả số tiền tương ứng từ 4 triệu đồng đến 24 triệu đồng. Còn theo giới thiệu từ phía công ty cung cấp cho các cộng tác viên bán bảo hiểm thì điểm mạnh của chương trình là hỗ trợ đặc biệt cho dịch bệnh và sốc phản vệ, phí bảo hiểm chỉ từ 140.000 đồng, tăng gấp đôi quỹ hỗ trợ nằm viện cho đối tượng là khách đã tiêm chủng, công cụ cấp đơn và bồi thường online tiện lợi, khách hàng tham gia độc lập với đối tượng từ 0 - 70 tuổi. Gói bảo hiểm được quảng cáo có những quyền lợi thiết thực, chi phí mua bảo hiểm thấp nhưng nhiều người dân ở khu vực Tây Bắc tham gia bảo hiểm Vững tâm an hiện nay đang rất bất an vì không nhận được bồi thường. Ảnh: Hoàng Chiên Người mua bảo hiểm có quyền theo 3 lựa chọn với mức giá tiền thấp nhất là 140.000 đồng, cao nhất là 790.000 đồng tương ứng với thời hạn đóng bảo hiểm là 3 tháng, 6 tháng và 1 năm. Thời hạn thông báo tổn thất cho công ty là 180 ngày, thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường là một năm, thời hạn giải quyết bồi thường là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nêu ở trên, những người không may bị mắc Covid-19 đã hoàn thiện và nộp đầy đủ hồ sơ cho phía công ty, đến thời điểm ngày 15/4 đã quá hạn công ty phải bồi thường nhưng chưa chi trả. Tại Điều 103 Luật Bảo hiểm Xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 có hiệu lực từ 1/1/2016 về Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản ghi rõ: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngày 30/3/2020, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí với đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 là yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu, hoặc không triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19. Trường hợp được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất 14/04/2022 22:04

